"Aynı gemideyiz"
“Yarın (bugün) beIN Sports’la önemli bir toplantı olacak. B planlık bir durum yok. Aynı gemide yola çıktık. O gemiyle öbür limana gideceğiz. O liman da 2022’de.”
KULÜPLERE PARA AKTARILMAYACAK
Kulüplerin borçlarının Bankalar Birliği tarafından yapılandırılmasını kamuoyuna anlatamadıklarının da altını çizen Başkan Orman, "Yaklaşık 6 aydır bu konuyu kamuoyuna izah edemedik. Demek ki bizde de hata var. O süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı. Böyle bir şey yok. Burada kulüplere yönetim kurulu atanacak gibi bir durum yok. Kulüplerin finansal durumunu düzeltecek, disipline alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kimsenin taviz verdiği bir konu değil" diye konuştu
KULÜPLERİ KURTARMA PROJESİ DEĞİL
Futbol insanları mutlu eden önemli bir endüstri. Devletimiz de bankalar da bu işe bu gözle bakıyorlar. Sanki kulüpleri kurtarma projesi olarak ifade edildi, hayır. Bütün bankalar yeniden yapılandırma yapıyorlar. Bunu bireysel olarak da yapıyorlar. Şu anki süreç böyle bir süreç. Futbol da uzayda oynanan bir şey değil bu ülkede oynanıyor. Kurlardaki artış bizi zora soktu. Kulüplerin daralması lazım. Transfer sezonu da eskisi gibi geçmiyor. Herkes temkinli hareket etmek zorunda. Böyle de geçecek gibi gözüküyor. Önümüz netleşince herkesin anlayacağı bir resim ortaya çıkar."
- 2.7.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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