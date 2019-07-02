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02 Temmuz 2019, Salı
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"Aynı gemideyiz"

"Aynı gemideyiz"

“Yarın (bugün) beIN Sports’la önemli bir toplantı olacak. B planlık bir durum yok. Aynı gemide yola çıktık. O gemiyle öbür limana gideceğiz. O liman da 2022’de.”

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Birlik ve Başkanı , görüşülen konulara açıklık getirdi ve yarın (bugün) TFF ve yayıncı kuruluş ile çok önemli bir toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı. Fikret Orman, "Yayıncı kuruluşun yöneticileri dostlarımız, haklı oldukları noktalar var. Oturacağız, karşılıklı menfaatlerimizi koruyacak şekilde karar vermek için konuşacağız. Bunlar ticaretin içindeki olaylar" dedi. Yayıncı kuruluşla ilgili bir B planlarının olup olmadığı yönündeki soruya Fikret Orman, "Ortada B planlık bir durum yok. Aynı gemide yola çıktık. O gemiyle öbür limana gideceğiz. O liman da 2022'de" yanıtını verdi.

KULÜPLERE PARA AKTARILMAYACAK
Kulüplerin borçlarının Bankalar Birliği tarafından yapılandırılmasını kamuoyuna anlatamadıklarının da altını çizen Başkan Orman, "Yaklaşık 6 aydır bu konuyu kamuoyuna izah edemedik. Demek ki bizde de hata var. O süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı. Böyle bir şey yok. Burada kulüplere yönetim kurulu atanacak gibi bir durum yok. Kulüplerin finansal durumunu düzeltecek, disipline alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kimsenin taviz verdiği bir konu değil" diye konuştu

KULÜPLERİ KURTARMA PROJESİ DEĞİL
Futbol insanları mutlu eden önemli bir endüstri. Devletimiz de bankalar da bu işe bu gözle bakıyorlar. Sanki kulüpleri kurtarma projesi olarak ifade edildi, hayır. Bütün bankalar yeniden yapılandırma yapıyorlar. Bunu bireysel olarak da yapıyorlar. Şu anki süreç böyle bir süreç. Futbol da uzayda oynanan bir şey değil bu ülkede oynanıyor. Kurlardaki artış bizi zora soktu. Kulüplerin daralması lazım. Transfer sezonu da eskisi gibi geçmiyor. Herkes temkinli hareket etmek zorunda. Böyle de geçecek gibi gözüküyor. Önümüz netleşince herkesin anlayacağı bir resim ortaya çıkar."
  1. 2.7.2019
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