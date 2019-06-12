Süper Lig özeti (11.06.19)

GÖZTEPE FERNANDES'İ BİTİRMEK ÜZERE

Göztepe, bombayı patlattı. Başkan Mehmet Sepil, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'i takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçen Sepil olumlu yanıt aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın, ligden düşen Akhirsar'dan ayrılan stoper Caner Osmanpaşa ile ilgilendiği belirtildi. İki imzanın da yakın olduğu kaydedildi.



ANTALYALILAR BOT BAĞLADI!

Antalyaspor'da 3 oyuncu askere gitti. Kaleci Ferhat Kaplan, Zeki Yıldırım, Salih Dursun, Osman Çelik bot bağladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular 18 gün sürecek askerlik hizmetini tamamlayıp, yeni sezon hazırlıklarına takımla başlayacak.



RİAD BAJİC YENİDEN KONYASPOR'DA

Konyaspor, bonservisi Udinese'de olan eski oyuncusu Bajic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. 25 yaşındaki Boşnak forvetin yarın Konya'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geride kalan 2 sezonu Başakşehir'de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor'da 2015-16 ve 2016-17'de toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.



RİZE SOL BEK YUSUF'UN PEŞİNDE

Rizespor'un, Altınordu'da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer'i transfer etmek istediği öğrenildi. Karadeniz temsilcisinin Yusuf için bir süredir nabız yokladığı belirtildi. 22 yaşındaki defans oyuncusu, 1. Lig'de toplam 108 maçta görev alıp, 1 de gol attı.



BURUK RESMEN ŞEHİR'DE

Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan genç hoca, "Elimizdeki mevcut kadroyla devam edip, takviye edeceğimiz iyi oyuncularla hedeflerimize ulaşmayı deneyeceğiz. Şampiyonlar Ligi hedeflerimiz arasında. Şampiyonluk yarışında olacağız" diye konuştu.