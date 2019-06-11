Galatasaray Belhanda için kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan gidecek ve kalacak olan oyuncular belirlenmeye başlandı. Şampiyonluğun en önemli oyuncuları arasında yer alan Faslı yıldız Younes Belhanda için karar verildi.
11 Haziran 2019 Salı 00:02
Güncelleme: 11.06.2019 00:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da Belhanda gelişmesi yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gelecek sezonun kadro mühendisliğini yapıyor.
Buna göre takımdaki bazı oyuncular ile ilgili kararlar almaya başlayan yönetimin Younes Belhanda ile ilgili kararı belli oldu.
İşte detaylar...
Fatih Terim'in raporlarını göz önüne alan Galatasaray yönetimi Belhanda için masaya oturulacak bonservis bedelini belirledi.
Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in 'İskeleti bozmayalım' diyerek takımda kalmasını istediği oyuncular arasında yer alan Younnes Belhanda için yönetim de bu rapor sonrasında tavrını belli etti.