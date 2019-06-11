Galatasaray Belhanda için kararını verdi! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray Belhanda için kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan gidecek ve kalacak olan oyuncular belirlenmeye başlandı. Şampiyonluğun en önemli oyuncuları arasında yer alan Faslı yıldız Younes Belhanda için karar verildi.
11 Haziran 2019 Salı 00:02 Güncelleme: 11.06.2019 00:11
Galatasaray Belhanda için kararını verdi!

Galatasaray'da Belhanda gelişmesi yaşandı.

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Galatasaray Belhanda için kararını verdi!

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gelecek sezonun kadro mühendisliğini yapıyor.

Galatasaray Belhanda için kararını verdi!

Buna göre takımdaki bazı oyuncular ile ilgili kararlar almaya başlayan yönetimin Younes Belhanda ile ilgili kararı belli oldu.

İşte detaylar...

Galatasaray Belhanda için kararını verdi!

Fatih Terim'in raporlarını göz önüne alan Galatasaray yönetimi Belhanda için masaya oturulacak bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray Belhanda için kararını verdi!

Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in 'İskeleti bozmayalım' diyerek takımda kalmasını istediği oyuncular arasında yer alan Younnes Belhanda için yönetim de bu rapor sonrasında tavrını belli etti.

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