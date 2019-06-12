Galatasaray'da Feghouli: Teklif getirme
12 Haziran 2019, Çarşamba
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'da Feghouli: Teklif getirme

Galatasaray'da Feghouli: Teklif getirme

Aslan'ın yıldız ismi Feghouli, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu. Cezayirli yıldız Feghouli, ’da devam etmek istediğini menajerine iletti

Aslan'ın yıldız ismi Feghouli, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu. Cezayirli futbolcunun, zaman zaman farklı takımlardan teklif getiren menajerine, "Beni bunlarla meşgul etme. Burada mutluyum. Kariyerimin ilk şampiyonluğunu burada yaşadım ve daha çok kupa kaldırmak istiyorum" dediği bildirildi.

HER YER SARI KIRMIZI
, 22. şampiyonluk için sarıkırmızılı bayrak asma kampanyası başlattı. Bu çağrı taraftarlardan büyük karşılık buldu. Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında astıkları Galatasaray bayraklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştılar.

  1. 12.6.2019
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