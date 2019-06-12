Galatasaray'da Feghouli: Teklif getirme
Aslan'ın yıldız ismi Feghouli, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu. Cezayirli yıldız Feghouli, Galatasaray’da devam etmek istediğini menajerine iletti
Aslan'ın yıldız ismi Feghouli, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu. Cezayirli futbolcunun, zaman zaman farklı takımlardan teklif getiren menajerine, "Beni bunlarla meşgul etme. Burada mutluyum. Kariyerimin ilk şampiyonluğunu burada yaşadım ve daha çok kupa kaldırmak istiyorum" dediği bildirildi.
HER YER SARI KIRMIZI
Galatasaray, 22. şampiyonluk için sarıkırmızılı bayrak asma kampanyası başlattı. Bu çağrı taraftarlardan büyük karşılık buldu. Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında astıkları Galatasaray bayraklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştılar.
- 12.6.2019
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mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
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