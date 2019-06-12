Puel'in ilk tercihi Diagne
Suudi Liginde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Shabab Riyad’ın hedefinde Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne olduğu iddia edilmişti.
Senegalli golcünün Suud takımının başına geçeceği iddia edilen Cladue Puel'in ilk tercih olduğu iddiası gündeme geldi. Shabab'ın Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
ÇALIK'A VEDA
Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor. Muğdat, Ndiaye ve Sinan Gümüş'ten sonra takımda fazla şans bulamayan Ahmet Çalık ile de yolların ayrılmasına karar verildi.
O ŞİMDİ ASKER
Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Şener Özbayraklı bedelli askerlik görevini yapmak için Ankara'daki birliğine teslim oldu. Sakalsız fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan futbolcu, 21 gün sonra yeni takımına katılacak.
- 12.6.2019
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A Milli Takım'da sakatlık haberi birden!
Toplam 1
Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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MAÇ SONUCU: İzlanda 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ
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Yorum
cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
Yorum
mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Puel'in ilk tercihi Diagne haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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