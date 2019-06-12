Puel'in ilk tercihi Diagne
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Puel'in ilk tercihi Diagne

Puel'in ilk tercihi Diagne

Suudi Liginde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Shabab Riyad’ın hedefinde 'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne olduğu iddia edilmişti.

Senegalli golcünün Suud takımının başına geçeceği iddia edilen Cladue Puel'in ilk tercih olduğu iddiası gündeme geldi. Shabab'ın Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

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'da ayrılıklar devam ediyor. Muğdat, Ndiaye ve 'ten sonra takımda fazla şans bulamayan ile de yolların ayrılmasına karar verildi.

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Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Şener Özbayraklı bedelli askerlik görevini yapmak için 'daki birliğine teslim oldu. Sakalsız fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan futbolcu, 21 gün sonra yeni takımına katılacak.

  1. 12.6.2019
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