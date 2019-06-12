Puel'in ilk tercihi Diagne

Senegalli golcünün Suud takımının başına geçeceği iddia edilen Cladue Puel'in ilk tercih olduğu iddiası gündeme geldi. Shabab'ın Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.



ÇALIK'A VEDA

Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor. Muğdat, Ndiaye ve Sinan Gümüş'ten sonra takımda fazla şans bulamayan Ahmet Çalık ile de yolların ayrılmasına karar verildi.



O ŞİMDİ ASKER

Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Şener Özbayraklı bedelli askerlik görevini yapmak için Ankara'daki birliğine teslim oldu. Sakalsız fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan futbolcu, 21 gün sonra yeni takımına katılacak.