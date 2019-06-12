Yannick Bolasie yarışı!

Geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'ın radarına giren yıldız futbolcu Yannick Bolasie için Everton ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. Bolasie ile Beşiktaş ve Trabzon da ilgileniyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





