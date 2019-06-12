Geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'ın radarına giren yıldız futbolcu Yannick Bolasie için Everton ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. Bolasie ile Beşiktaş ve Trabzon da ilgileniyor.
12 Haziran 2019 Çarşamba 07:51
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Ryan Babel ve Henry Onyekuru arasında gidip gelen Galatasaray, Yannick Bolasie'yle de anılmaya başladı.
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Kiralık anlaşması sona eren Henry Onyekuru için Everton ile görüşen sarı-kırmızılı yöneticilerin, Kongolu sol kanat hakkında da görüştüğü bildirildi.
Galatasaray'ın devreye girmesiyle geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den gelen tekliflerin üçe çıktığı belirtildi.
KUPA SONRASI KARAR VERECEK
Galatasaray'ın yanı sıra Yannick Bolasie ile Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği ve oyuncu için kıyasıya bir yarış yaşandığı ifade edildi.
Türk takımlarını peşine takan Bolasie, öncelikle Kongo ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.