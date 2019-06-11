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Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ın Fatih Terim'in isteğiyle imza attırılacağı konuşuluyordu. Yıldız futbolcuyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.
11 Haziran 2019 Salı 15:47 Güncelleme: 11.06.2019 15:47
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İşte adı Galatasaray'la anılan Salih Uçan'la ilgili gerçek...
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