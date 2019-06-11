Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ın Fatih Terim'in isteğiyle imza attırılacağı konuşuluyordu. Yıldız futbolcuyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.

11 Haziran 2019 Salı 15:47 Güncelleme: 11.06.2019 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





