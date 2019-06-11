Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ın Fatih Terim'in isteğiyle imza attırılacağı konuşuluyordu. Yıldız futbolcuyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.
11 Haziran 2019 Salı 15:47 Güncelleme: 11.06.2019 15:47
Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray ile adı anılan son isimlerden biri Salih Uçan oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği

Günlerdir sarı kırmızılıların Empoli'de forma giyen ve kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salih Uçan'ı transfer etmek istediği iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği

25 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim tarafından kadroda düşünüldüğü konuşulmuştu.

Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği

İşte adı Galatasaray'la anılan Salih Uçan'la ilgili gerçek...

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Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği

Salih Uçan ile alakalı Galatasaray'ın bir girişimi olmadığı ortaya çıktı.

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