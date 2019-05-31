TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir'in listesi belli oldu
31 Mayıs 2019, Cuma
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Başkan Adayı 'in listesi belli oldu

TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir'in listesi belli oldu

Başkan Adayı 'in listesi belli oldu. Özdemir'in listesinde; Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Selim Soydan ve Hamit Altıntop yer alacak.

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  1. 31.05.2019
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