Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak
31 Mayıs 2019, Cuma
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'de bayramlaşma töreni 6 'da yapılacak

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak

Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, 'nın son günü olan 6 Perşembe günü yapılacak.

Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, 'nın son günü olan 6 Perşembe günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, kulüp yöneticileri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.

  1. 31.05.2019
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