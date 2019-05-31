Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak

Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, kulüp yöneticileri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.