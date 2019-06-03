Skrtel'den flaş transfer açıklaması! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Skrtel'den flaş transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en önemli oyuncuları arasında yer alan ve sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Slovak yıldızın Fenerbahçe ile görüşmesinden detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 23:26 Güncelleme: 03.06.2019 23:26
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de Skrtel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan takımdaki oyuncular ile ilgili kararlar vermeye hazırlanıyor.
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Savunma bölgesinde Roman Neustadter ile yollarını ayırmaya karar veren Fenerbahçe'de Skrtel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu.
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Ersun Yanal'ın takımda tutulması için rapor verdiği Martin Skrtel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Deneyimli futbolcu sarı-lacivertli takımla olan transfer görüşmelerini açıkladı.
İşte Skrtel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları...
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