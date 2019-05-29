Çaykur Rizespor'da Okan Burak dönemi sona erdi!

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sona eren ve adı Başakşehir'le de anılan teknik direktör Okan Buruk ile kısa bir süre içersinde görüşme yapacaklarını duyurmuştu.

Son dakika haberine göre; Çaykur Rizespor ile Okan Buruk arasında yapılan görüşme sona erdi. Bu görüşmenin ardından taraflar anlaşma sağlayamazken Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona ermiş oldu.

OKAN BURUK'UN RİZESPOR KARNESİ

Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile birlikte takım hızla çıkışa geçerek sezonu 11. sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında 12 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda 29 puan toplamıştı.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılı İstanbul doğumlu , orta saha mevkiinde forma giymiş eski Türk futbolcu.

İlk olarak Büyükçekmece'de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda oynadı.Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray'ın alt yapısına girdi.

1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanıydı. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

2001 yılında Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya'nın Inter Milan Kulübü ile anlaşma imzaladı.Şampiyonluğun kaybedilmesinde ki en büyük etkenlerden birisi olarak gösterildi.

Türkiye Milli Futbol Takımımın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka Milli Futbol Takımı'na attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Internazionale'da fazla forma şansı bulamadı. 2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu.

Taraftarın uzun süre muhalefet etmesine rağmen en sonunda ultrAslan taraftar grubunun da onayı alınarak 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.

Okan Buruk 7 Haziran 2008 itibari ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı.

3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlenmiştir.