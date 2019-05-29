Fenerbahçe'de 15 milyon Euro'luk kayıp! Merih Demiral Juventus yolunda
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'de 15 milyon Euro'luk kayıp !

Fenerbahçe'de 15 milyon Euro'luk kayıp Merih Demiral!

Milli futbolcu , İtalyan devi 'a oluyor. 'de son olarak 'da gösterdiği performansla Serie A'ya giden Merih, kısa sürede buradaki başarısının üstüne koydu ve Juve'nin radarına takıldı. Transferle ilgili detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

İtalya Ligi Serie A'da Sassuolo takımında forma giyen , 'a olmak üzere...

İtalyan basını, Merih Demiral'ın Juventus'a 5 yıllık imza atacağını ve Juventus'un Sassuolo'ya 15 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyeceğini yazdı.

'nin altyapısından çıkan, Portekiz macerası sonrası Aytemiz 'la başarılı bir grafik çizen Merih Demiral, Serie A'da gösterdiği performansın ardından Juve'nin radarına takılmıştı.

Transferle ilgili kısa sürede somut adımların da atılması bekleniyor.


  1. 29.05.2019
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