Fenerbahçe'de 15 milyon Euro'luk kayıp Merih Demiral!
Milli futbolcu Merih Demiral, İtalyan devi Juventus'a transfer oluyor. Türkiye'de son olarak Alanyaspor'da gösterdiği performansla Serie A'ya giden Merih, kısa sürede buradaki başarısının üstüne koydu ve Juve'nin radarına takıldı. Transferle ilgili detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
İtalya Ligi Serie A'da Sassuolo takımında forma giyen Merih Demiral, Juventus'a transfer olmak üzere...
İtalyan basını, Merih Demiral'ın Juventus'a 5 yıllık imza atacağını ve Juventus'un Sassuolo'ya 15 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyeceğini yazdı.
Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan, Portekiz macerası sonrası Aytemiz Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Merih Demiral, Serie A'da gösterdiği performansın ardından Juve'nin radarına takılmıştı.
Transferle ilgili kısa sürede somut adımların da atılması bekleniyor.
- 29.05.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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