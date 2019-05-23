Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre; 24-26 Mayıs tarihinde oynanacak 9 mücadelenin hakemleri, gözlemcileri ve temsilcileri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de kapanış haftasının hakemleri belli oldu. Buna göre 34. hafta maçlarına atanan hakem listesi şöyle:
24 MAYIS CUMA:
18.00 - Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.00 - Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 - Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
21.00 - Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
25 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 - Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan
26 MAYIS PAZAR:
19.00 - Göztepe-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
19.00 - Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık
19.00 - Fenerbahçe-Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 - Kayserispor-BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
KARŞILAŞMALAR, HAKEMLER, GÖZLEMCİLER İLE TEMSİLCİLERİN YER ALDIĞI LİSTE ŞÖYLE;
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- 23.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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