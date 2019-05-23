Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
23 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!

'de son hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!

'in 34. ve son haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre; 24-26 Mayıs tarihinde oynanacak 9 mücadelenin hakemleri, gözlemcileri ve temsilcileri de 'nun () resmi internet sitesinden duyuruldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 'de kapanış haftasının hakemleri belli oldu. Buna göre 34. hafta maçlarına atanan hakem listesi şöyle:

24 MAYIS CUMA:

18.00 - Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 - Çaykur Rizespor-Trabzonspor:

21.00 - Beşiktaş-Kasımpaşa:

21.00 - Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

25 MAYIS CUMARTESİ:

19.00 - Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan

26 MAYIS PAZAR:

19.00 - Göztepe-MKE Ankaragücü:

19.00 - Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor:

19.00 - Fenerbahçe-Antalyaspor:

19.00 - Kayserispor-BB Erzurumspor:

KARŞILAŞMALAR, HAKEMLER, GÖZLEMCİLER İLE TEMSİLCİLERİN YER ALDIĞI LİSTE ŞÖYLE;

.

  1. 23.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN