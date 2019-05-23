Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de kapanış haftasının hakemleri belli oldu. Buna göre 34. hafta maçlarına atanan hakem listesi şöyle:

24 MAYIS CUMA:

18.00 - Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 - Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 - Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

21.00 - Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

25 MAYIS CUMARTESİ:

19.00 - Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan

26 MAYIS PAZAR:

19.00 - Göztepe-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

19.00 - Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık

19.00 - Fenerbahçe-Antalyaspor: Halis Özkahya

19.00 - Kayserispor-BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

KARŞILAŞMALAR, HAKEMLER, GÖZLEMCİLER İLE TEMSİLCİLERİN YER ALDIĞI LİSTE ŞÖYLE;

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