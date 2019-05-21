Sivasspor’da izin yok idman var!
21 Mayıs 2019, Salı
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’da izin yok idman var!

Sivasspor’da izin yok idman var!

’in son haftasında şampiyon ’ı konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Keleş ve kurmaylarının gözetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.
MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde bulunan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

  1. 21.05.2019
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