Trabzonspor Sportif AŞ Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
Trabzonspor Sportif AŞ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, genel kurulun Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Genel kurulun, Türk Ticaret Kanunu gereği elektronik ortamda da canlı olarak yayınlandığının aktarıldığı açıklamada, toplantıda daha önce ilan edilen gündem maddelerinin sırasıyla görüşüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca detaylı bilgilendirmenin de Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapıldığı vurgulandı.
- 21.05.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
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arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
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Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
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FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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