Tamer Tuna: 'Fenerbahçe'nin altyapı ile çıkacağını zannetmiyorum'



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Göztepe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "İki takımı da baskı ve stres altındaki mücadelesinden dolayı tebrik etmek lazım. İki takım da kazanmayı istedi. Biz daha yakındık. Maçı düşündüğümüzde istediğimiz senaryoda geçti. Yarın Erzurum'un maçı var. Son hafta da kazanma arzumuzu sürdüreceğiz. Oyunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Çok uzun topla oynanan maç oldu. Oyun böyle gerektiriyordu. Biz burada kazanmış olsak ligde devam edecektik. Şimdi haftaya kazanıp devam etmek isteyeceğiz. Bursaspor 40 puanla ligden düşmüştü. Ben de forma giyiyordum ve son haftalarda özellikle başarılı bir sezon geçirmiştik. O psikolojiyi biliyorum. Biz yaşadığımız her anda bugüne kadar yapılması gerekenleri yaptık. Son hafta da yapacağız. İnanıyorum ki Ankaragücü maçını da kazanacağız" dedi.



"BİRÇOK TAKIMIN KADERİYLE OYNADILAR"

VAR kararlarıyla iptal edilen gollere de değinen Tuna, "Pozisyonla ilgili kola çekilen bir çizgi var. Ben öyle gördüm. Sonra bana maçın hakemi tarafından açıklama yapıldı. Çok tartışılacak bir şey. Daha önce de yaşadık. Topun çıkış anında saliseler hesap ediliyor. 1 salisede 1 metre oynuyor. Erzurum maçında Cüneyt Çakır'ı eleştirmemiştim penaltı pozisyonunda. O penaltı pozisyonunda VAR'a gitmedi. İyimser yaklaşıyordum ama birçok takımın kaderiyle oynadılar. Bizim de oynadılar" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'NİN ALTYAPI OYUNCULARIYLA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Küme düşme hattını ilgilendiren Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli takımın genç oyuncularıyla maça çıkacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Tamer Tuna, "Fenerbahçe'nin altyapı oyuncularıyla çıkacağını düşünmüyorum. Bu kadar çelişkilerin olduğu, küme düşme hattını ilgilendiren, risk taşıyan maçlarda böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Biz karışamıyoruz tabii ki. Futbol bu" dedi.