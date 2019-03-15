Süper Lig'de günün özeti! (14.03.19)

Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



ERZURUMSPOR'DA RASHAD SEVİNCİ

Trabzonspor'la yarın evinde kritik bir maça çıkacak olan Erzurumspor'da golcü oyuncu Rashad Muhammed sevinci yaşanıyor. Galatasaray maçında sakatlanan Muhammed 10 gün sonra takımla ilk antrenmanına çıktı. Sakat olan tecrübeli stoper Egemen Korkmaz ise idmana katılmadı.



ALANYA'DAN DOSTLUK ÇAĞRISI

Akdeniz derbisinde yarın Antalya'da kozlarını paylaşacak Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, her iki takımın da hem taraftar hem de yönetim olarak dostluk ilişkisi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Antalya ve Alanya'mıza yaraşır şekilde hareket edilecektir. İnşallah hak eden kazanır" dedi.



KARAMAN'DAN KRAVETS'E İLGİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, lider Başakşehir maçı için oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor. Rize maçında net fırsatları değerlendiremeyen Ukraynalı golcü Kravets'le konuşan Karaman, Rizespor maçını unutmasını ve Başakşehir maçına konsantre olmasını istedi.



RİZE VE KAYSERİ'YE PFDK'DAN CEZA

PFDK, Rizespor ve Kayserispor'a para ve bazı taraftarlarının kartlarına 2'şer maç bloke cezası verdi. Rize'deki Kayserispor karşılaşmasında, yeşil-mavili taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 40 bin, sarı-kırmızılılara da aynı gerekçeyle 60 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.



GÜRAY GELDİ COCALIC GİTTİ

Kasımpaşa karşısında final niteliğinde bir maça çıkacak olan Spor Toto Süper Lig sonuncusu Akhisarspor'a, bir iyi, bir de kötü haber geldi. Yeşil-siyahlılarda haftalardır sakat olan Güray Vural iyileşirken, antrenmanda sakatlanan Cocalic ise Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alamayacak.



KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK VAR

Kasımpaşa, Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, tedavileri süren Josue Sa, Veysel Sarı, Fode Koita, Stipe Perica ve David Pavelka'nın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştıkları belirtildi. Sakat futbolcuların durumu, bugünkü antrenmanda netleşecek.



SİVAS FENERBAHÇE'YE BİLENDİ

Fenerbahçe'yle kritik bir maça çıkacak olan Sivas, Malatya galibiyetini Kadıköy'de süslemek istiyor. Yıldız golcü Kone'nin de iyileşmesi Teknik Direktör Hakan Keleş'i sevindirdi. Yiğido'da sakat olan Muhammet Demir ve cezalı Braz dışında eksik yok.



KONYASPOR HAZIR KITA

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen Konyaspor, yarın ağırlayacağı Rizespor'u eli boş göndermek istiyor. Asbaşkan Recep Çınar, "Bu kritik maçı galip tamamlayıp, üzerimizde dolaşan kara b ulutları dağıtacağız" ifadelerini kullandı.



KORKMAZ'DAN ZAFER SÖZÜ

Antalya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray hezimetini unutturmak için Alanya karşısında iyi oyun, futbol şansı ve taraftar desteğiyle 3 puan hedeflediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "En önemli maçlarımızdan birini kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi. Düşme hattına yaklaşmalarının baskı oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerine Korkmaz, "Açıkçası üzerimde baskı hissetmiyorum. Oyuncularıma, takımıma ve kulübüme güveniyorum. Dolayısıyla üzerine basarak 'İlk hedefimiz 41 puan.' dedim. Bu sezonun zor olacağını sezon başında söyledim, hala da söylüyorum" ifadelerini kullandı.



DOUKARA'YA ÇİN'DEN 4 MİLYON

Ligde 20 maçta, 8 golle Antalya'nın en skorer ismi olan, 2021'e kadar kontratı bulunan Doukara'ya Çin'den talip var. Shanghai SıPG'in Senegalli yıldız için 4 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.



Göztepe gibi oynayacağız

Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren, düşme potasındaki Göztepe, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi kenetlenirken, İstanbul fobisini de yenmeye çalışacak. İzmir ekibi, Süper Lig'de mücadele ettiği son 2 sezonda İstanbul'dan hiç puan çıkaramadı. Beşiktaş maçında mutlak puan ya da puanlar bekleyen Göz-Göz'de teknik direktör Tamer Tuna'nın planlarını galibiyet üzerine yaptığı ifade edildi.