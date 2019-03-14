Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
14 Mart 2019, Perşembe
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

'de 26. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu, 27 hafta sonra Medipol Başakşehir maçına atandı.

'den yapılan açıklama şu şekilde;

Spor Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Mart 2019, Spor Toto 1. Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16, 17 Mart 2019, TFF 2. Lig 27. hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Mart 2019, TFF 3. Lig 27. hafta karşılaşmaları ise 16 ve 17 Mart 2019 tarihinde oynanacak. Müsabaka programları şu şekilde;

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 13:01
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