Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu, 27 hafta sonra Medipol Başakşehir maçına atandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Spor Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Mart 2019, Spor Toto 1. Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16, 17 Mart 2019, TFF 2. Lig 27. hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Mart 2019, TFF 3. Lig 27. hafta karşılaşmaları ise 16 ve 17 Mart 2019 tarihinde oynanacak. Müsabaka programları şu şekilde;
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 13:01
- Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
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Toplam 1
Yorum
AVRUPA ŞAMPİYONU OL FATİH HOCA NE YAP ET TAKIMIN % 90 NINI YERLİ YAP. TÜRKİYE DE GS DA OYNAYACAK 1,2,3 CÜ LİGTE NE FUTBOLCULAR VAR. YETER Kİ SEN İSTE. SONRADA
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Mikail Fenerbahçe’de
Toplam 2
Yorum
uzman dr elif elmasıda isteyen varken hemen satın. ömer faruk beyaz varken elif trışka
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Lucescu’lar Beşiktaş’ta!
Toplam 6
Yorum
coskun Yonetimin yapacagi en guzel en dogru hamle, Samet hocaya bu takimi emanet etmis olmasidir. Ne Guti nede Sergen bu takimin yukunu kaldiramaz
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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