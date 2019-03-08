Süper Lig'de günün özeti! (07.03.19)

BURSA ANITKABİR'DE



Yarın Ankaragücü'ne konuk olacak Bursaspor, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ata'nın huzuruna çıkan yeşil-beyazlılar, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Teknik direktör Samet Aybaba, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın mimarı, Bursaspor futbol kafilesi olarak buradayız. Minnetle sevgiyle hasretle anıyoruz" mesajını yazdı.



"KAYSERİSPOR'U RİZE'DEN ELİ BOŞ GÖNDERECEĞİZ"



Süper Lig'de 2. yarının iki flaş ekibini karşı karşıya getirecek maçta Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk edecek. 6 maçlık yenilmezlik serisi Kadıköy'de son bulan Atmaca, 10 maçtır bileği bükülmeyen rakibini eli boş göndermek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimiz hücum hattında etkili. Taraftarımızın tribünleri doldurmasını ve ceza getirecek hareketlerden kaçınmasını istiyoruz" dedi.



SİVASSPOR'DA 3 GOLCÜ, MALATYA'DA 4 OYUNCU YOK



Galibiyete hasret iki takım Sivasspor ve Y.Malatya, bugün Sivas'ta kozlarını paylaşacak. 3'te sıfır çeken Yiğido'da golcüler Vieira, Muhammet ve Kone sakat. Kone'nin durumu maç saati netleşecek. 6 haftadır kazanamayan Malatya'da ise Mina, Bifouma, Ömer ve Rahman forma giyemeyecek.



PFDK'DAN 554 BİN TL CEZA



PFDK, Süper Lig'de 10 takıma 554 bin lira para cezası verdi. Ç.Rize'ye 135, Konya'ya 50, Erzurum'a 40, A.Gücü'ne 29, Bursa, Göztepe ve Y.Malatya'ya ise 20'şer bin lira para cezası verildi. Ayrıca Rize, Bursa, Konya ve Göztepe'ye çeşitli tribünlerde bloke cezası kesildi.



KONYASPOR'DAN KANDİL ETKİNLİĞİ



Konyasporlu futbolcular, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında Konya'ya has "şivlilik" etkinliğinde, sevgi evlerindeki çocuklara çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıttı. Karatay Çocuk Evleri'ndeki etkinliğe, futbolculardan Filipovic ve Ali Çamdalı katıldı.



BAŞAKŞEHİR'DE 8 MART JESTİ



Başakşehirli Gökhan İnler, kurucusu olduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, takım arkadaşı Napoleoni'yle birlikte kadın futbol takımlarıyla buluştu. Penaltı vuruşu kullanan ikili, daha sonra ise gösteri maçında forma giydi.



KAYSERİSPOR'UN GOLCÜSÜ CHERY, DÖNDÜ



Kayseri'nin Beşiktaş maçı öncesi, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hollandalı golcü Chery, takıma katıldı. Hikmet Karaman ile sohbet eden yıldız santrfor, ardından geçmiş olsun dileklerini kabul etti. 7 golle takımın en skorer ismi olan Chery, Rizespor maçında forma giyebilecek.



MERT VE EREN İÇİN 20 BİN SİYAH TİŞÖRT



Ankaragücü, vefat eden 2 taraftarı için üzerinde isimleri yazılı 20 bin siyah tişört bastırdı. Başkan Mehmet Yiğiner, "Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek vefat eden taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız" bilgisini verdi.