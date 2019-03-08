Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde tam 1 saat 53 dakika süren bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Şenol Güneş, duygularını ve düşüncelerini açık yüreklilikle anlatırken, kendisine yöneltilen tüm sorulara da ayrı şekilde yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, özellikle kendisini Fenerbahçe düşmanı olarak göstermek isteyenlere ateş püskürdü. Şenol Güneş, "Beni bu haf- taki maç öncesi tehdit edenlere söylüyorum. Mayısa kadar belki olmayabilirim ama ben ölümü göze alırım, namusumla gömülürüm. Beni teh- dit ediyorlarsa oraya daha da sağlam çıkarım!" dedi.



HİÇ KİMSEYE SALDIRMADIM

Haziran itibariyle A Milli Takım'da göreve başlayacak olan Güneş şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin sahasına gidemeyenlere söylüyorum, onlar benim Fenerbahçe'ye düşman olduğumu söylediler. Ben eğer Türkiye'de şiddetin sebebiysem bu işi zaten yapmam. Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen benim. Fenerbahçe camiası ime hiçbir sorunum olmaz. Ersun Hoca ile görüştüm. Başkan Ali Koç'la da görüşeceğim. Milli Takım'da kardeşim olsa almam ama Fenerbahçe'den almam gereken oyuncu olursa onu alırım. Bir takım iyi giderken birden düşüyorsa, ekonomik kriz birinci sebeptir. Oyuncu iyiyken bir anda düşüyorsa, fiziksel tarafı da ekonomik tarafı da vardır."



DEĞİŞİM SÜRECİ SANCILI OLUR

Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Beşiktaş'ta, yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Bu olumsuz bir şey değil, yaşanacak bir durumdur. Değişim süreci sancılı yaşanacaktır, bunu minimuma indirmek için hem yönetim hem de biz çalışıyoruz. Benim başkanla ne gibi kavgam olabilir. Gerekirse görevime son verir. Ben oyuncuyla kavga edemez miyim? Farklı bir fikrim olamaz mı? Kavga değildir, görüş ayrılığı vardır. Katılır, katılmazsınız. Başkanla fikir ayrılıklarımız olabilir. Futbolcuyla farklı fikrimiz olabilir. Oynatmam, kadroya almam. Görüş ayrılığı vardır. Ola- bilir. Büyük Beşiktaş camiasında çalıştım ve bu dört yılda çok şey gördüm.



TARAFTARLA SORUNUM YOK

Yönetimden birileri benimle onlar arasında bilek güreşi olduğunu söylüyor. Yönetimle aramda nasıl bir bilek güreşi olabilir. Beni istemediklerinde görevime son verebilirler. İlhan Hoca bugün neden aramızda yok? Bunu sorun. Kararı yönetimler verir. Kısmen ayrılma hissi vardı ancak 'devam et' deselerdi edebilirdim. Sosyal medyada bize çamur atıp yok etmek isteyenler, ortalık çamur olduğu zaman kendileri boğulurlar. Ben yokum orada. Beşiktaş taraftarı beni tribüne çağırmasa da onlar beni seviyor biliyorum. Taraftarla hiçbir sıkıntım yok. İkinci yarıda sa- ha içinde tribüne çağırılmadım bu çok doğru. Takımın aldığı bütün başarısızlıklardan ben sorumluyum."



BAHÇELERDE AYRIK OTLARI OLUR!

"Ayrılma isteği, benim önceliğim olan bir konu değildi. Ben ayrılmak düşüncesiyle buraya gelmedim. İki yıl sözleşme yeniledik. Burada her zaman daha büyük başarılar yakalamak için görev yaptım. Ancak ayrılık kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bazen güzel ayrılmak da gerekebilir. Bazen ayrılık istenmese bile kaçınılmaz olabiliyor. Hayat hesapla değil, nasiple yaşanıyor. Zaman zaman fikir ayrılığımız olsa da başkanla aramız gayet iyidir. Sanki sürekli arkadan iş çeviriyoruz. Üç yıldır takım içinde öyle çok sorunlar olduğunu söylediler ki, o açıdan bakıldığında başkanın gitmeme sevinmesi gerekiyor. Ayrık otlarının bahçedeki diğer otlara karşı kazandığı zaferdir"



CUMHURBASKANIMIZ GÖREV VERDİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Milli takımda göreve getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini aradığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhur- başkanı aradı sağ olsun. Benden bir görev bekliyor. Benim için değil, ülke için bekliyor. Diyor ki, 'Şenol Bey sen iyi işler yapmıştın, tecrüben de var gel bunu Türkiye için kullan.' Bunu böyle alalım. O bu heyecanla bunu söylerken, ben bu heyecanla bunu yapmaya çalışırken, şu anda kısa bir sürem var, beni değersizleştirerek ne yapılmak isteniyor? Sayın Cumhurbaşkanı'na aynı şeyi söyledim, 'Ben ortak değer olmayacaksam, buraya katkı sağlamayacaksam buraya gelmem' dedim. Cumhurbaşkanına saygı duyuyorum ama fikrimi de söylüyorum."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Arda Turan, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel'in tekrar milli takıma çağırılması konusunda da şu ifadeleri kullandı: "Milli Takım'a kimler alınacak? Bunu Milli Takım haftasında konuşmak istiyorum. Milli maç haftasında cuma günü belli olur. Türk Milli Takımı'nın her oyuncusu milli formayı giyebilir. Gelişen şartlar içerisinde oyuncuların hem kendine, hem uyuma olumlu katkısından çok olumsuz katkısı olacaksa, olmayabilirler. Ben tek başıma karar vermeyeceğim. Benim istediğim tek şey, takımı 2020 Avrupa Şampiyonası'na götürmek. Milli Takım'da federasyon içindeki mevcut hoca arkadaşlarla devam edeceğim. En azından bu iki maçlık böyle. Ondan sonra yeni bir düzen kurmak istiyorum. Başkan ile ayrıldıktan sonra da görüşeceğim. Belki başka yerde buluşacağız. Hayat ne olacağını bilemezsin!"