Alanyaspor'dan net galibiyet
Alanyaspor, Kasımpaşa’yı Cisse (2) ve Sural ile 3-0 geçti. Cisse’nin attığı ilk gol ile Popov’a çıkan kırmızı, VAR kararıyla verildi. Kasımpaşa 6’da 0 çekti.
Alanya, Kasımpaşa'ya acımadı... 6'da Baiano'nun ortasına Ozan Tufan ile Sadiku yükseldi. Sadiku'dan gelen topu Cisse ağlara gönderdi. Ofsayt çalınan pozisyonda VAR incelemesinin ardından gol kararını verildi. 44'te Kampos'a faul yapan Popov'a önce sarı çıktı, VAR'a bakıldıktan sonra kırmızıya döndü.
DİREĞE TAKILDI
Alanya 2. yarıya da hızlı başladı. 53'te Baiano yine ortaladı sahneye bir kez daha çıkan Cisse ağları sarstı. 54'te Villafanez'in şutu direkten döndü. 89'da ceza sahasına çalımlarla giren Cenk Ahmet'in çevirdiği topu köşeye vuran Sural, farkı 3'e çıkardı. Kasımpaşa Diagne sonrası ligin ikinci yarısında çıktığı 6. maçı da kaybetti.
ALANYA'YA 75 MİLYONA YENİ TESİS
Antalya BB, Alanyaspor için Mahmutlar'da 75 milyon liralık bedelle yeni tesis yapıyor. Temeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu attı. Bakan Çavuşoğlu, 24 ay olan ihale süresini pazarlıkla 15 aya indirdi.
PAPISS CISSE AKHİSAR'DA OLMAYACAK
33 yaşındaki Senegalli santrfor son 3 maçta 5 gol atarken, bu sezon ligde 11 kez fileleri havalandırdı. Cisse, maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Haftaya Akhisar maçında forma giyemeyecek.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Alanyaspor'dan net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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