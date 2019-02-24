Alanyaspor'dan net galibiyet
24 Şubat 2019, Pazar
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'dan net galibiyet

Alanyaspor'dan net galibiyet

, ’yı (2) ve Sural ile 3-0 geçti. Cisse’nin attığı ilk gol ile Popov’a çıkan kırmızı, VAR kararıyla verildi. Kasımpaşa 6’da 0 çekti.

Alanya, 'ya acımadı... 6'da Baiano'nun ortasına ile Sadiku yükseldi. Sadiku'dan gelen topu ağlara gönderdi. Ofsayt çalınan pozisyonda VAR incelemesinin ardından gol kararını verildi. 44'te Kampos'a faul yapan Popov'a önce sarı çıktı, VAR'a bakıldıktan sonra kırmızıya döndü.

DİREĞE TAKILDI

Alanya 2. yarıya da hızlı başladı. 53'te Baiano yine ortaladı sahneye bir kez daha çıkan Cisse ağları sarstı. 54'te Villafanez'in şutu direkten döndü. 89'da ceza sahasına çalımlarla giren Cenk Ahmet'in çevirdiği topu köşeye vuran Sural, farkı 3'e çıkardı. Kasımpaşa Diagne sonrası ligin ikinci yarısında çıktığı 6. maçı da kaybetti.

ALANYA'YA 75 MİLYONA YENİ TESİS

BB, için Mahmutlar'da 75 milyon liralık bedelle yeni tesis yapıyor. Temeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt attı. Bakan Çavuşoğlu, 24 ay olan ihale süresini pazarlıkla 15 aya indirdi.

PAPISS CISSE AKHİSAR'DA OLMAYACAK

33 yaşındaki Senegalli santrfor son 3 maçta 5 gol atarken, bu sezon ligde 11 kez fileleri havalandırdı. Cisse, maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Haftaya Akhisar maçında forma giyemeyecek.

  1. 24.2.2019
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