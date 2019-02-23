MKE Ankaragücü'nün rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor
23 Şubat 2019, Cumartesi
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'nün rakibi

MKE Ankaragücü'nün rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Sarı-lacivertliler, 'in 23. haftasında yarın 'u konuk edecek

, 'in 23. haftasında, yarın sahasında ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

  1. 23.02.2019
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