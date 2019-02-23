MKE Ankaragücü'nün rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
MKE Ankaragücü'nün rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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