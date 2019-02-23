Baş döndüren teklif! Sergen Yalçın... - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Baş döndüren teklif! Sergen Yalçın...

Tzavellas, Efecan Karaca ve kaleci Haydar'a imza attıran Alanyaspor'da sezon sonunda taraftarları üzecek bir ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor...

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:14 Güncelleme: 23.02.2019 10:15
Baş döndüren teklif! Sergen Yalçın...

Sezon başında Çin'in SD Luneng takımından kadroya katılan ve 16 maçta 9 gollük bir performans ortaya koyan Papiss Cisse için baş döndüren bir teklif geldi.

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Baş döndüren teklif! Sergen Yalçın...

Sergen Yalçın'ın gözbebeği konumundaki Senegalli oyuncunun sezon sonu ayrılığı neredeyse kesinleşti. İşte detaylar...

Baş döndüren teklif! Sergen Yalçın...

İlerleyen yaşına rağmen atletik yapısı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Senegalli yıldız için atağa geçen Arap takımları, oyuncunun kendisine de sağlam bir sözleşme önerecekleri öne sürüldü.

Baş döndüren teklif! Sergen Yalçın...

Güneş'in haberine göre Cisse'nin de kariyerinin sonuna doğru gelmesi dolayısıyla bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Baş döndüren teklif! Sergen Yalçın...

Metz, Frieburg, Newcastle formaları giyen Papiss Cisse en büyük patlamayı 2010-11 yılında Frieburg formasıyla yaparken, milli futbolcu 7 yıl önce 32 maçta 22 gol istatistiğine ulaşmıştı.

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