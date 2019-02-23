Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena... - Fotomaç
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Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena...
Değişimin devre arasında da devam ettiği Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmemeye devam ediyor... Yaşanan son gelişme sarı lacivertlilerin canını epey sıktı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 11:09
Güncelleme: 23.02.2019 11:11
Sezon başında transferde çok büyük yatırımlar yapan ve ara transferde de gelenlerin yanı sıra gidenlerin de olduğu Fenerbahçe'de hedef ligi üst sıralarda bitirmek...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak gönderilen karar verilerek takımdan gönderilen bir oyuncu var ki gittiği takımda harikalar yaratıyor... İşte detaylar...
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Maça ise Aatıf Chahechouhe damga vurdu.
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a sezon sonuna kadar kiralık gönderilen Aatıf Chahechouhe ligin ikinci devresine fırtına gibi başladı.
Evkur Yeni Maltayaspor karşısında Çaykur Rizespor'u galibiyete götüren gollerden birini Aatıf Chahechouhe attı. Faslı yıldız Bursaspor maçında da topu ağlarla buluşturmuştu.