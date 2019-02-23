Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena... - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena...

Değişimin devre arasında da devam ettiği Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmemeye devam ediyor... Yaşanan son gelişme sarı lacivertlilerin canını epey sıktı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:09 Güncelleme: 23.02.2019 11:11
Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena...

Sezon başında transferde çok büyük yatırımlar yapan ve ara transferde de gelenlerin yanı sıra gidenlerin de olduğu Fenerbahçe'de hedef ligi üst sıralarda bitirmek...

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Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena...

Ancak gönderilen karar verilerek takımdan gönderilen bir oyuncu var ki gittiği takımda harikalar yaratıyor... İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Maça ise Aatıf Chahechouhe damga vurdu.

Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena...

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a sezon sonuna kadar kiralık gönderilen Aatıf Chahechouhe ligin ikinci devresine fırtına gibi başladı.

Fenerbahçe'yi pişman eden transfer! Valbuena...

Evkur Yeni Maltayaspor karşısında Çaykur Rizespor'u galibiyete götüren gollerden birini Aatıf Chahechouhe attı. Faslı yıldız Bursaspor maçında da topu ağlarla buluşturmuştu.

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