Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı nerede, ne zaman, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SOSA DÖNÜYOR

Bordo-mavili takımın ligin 16. haftasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan kaptanı Jose Sosa, 63 gün sonra formasına kavuşacak. Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ancak hafta içi antrenmanlara katılan Uğurcan Çakır'ın yerine yine kalede Arda Akbulut'un, Novak'ın sakatlığında sol bekte Amiri'nin görev alabileceği öğrenildi.

Galatasaray maçına göre tek değişikliğin Toure'nin yerine Sosa, olması bekleniyor. Karadeniz ekibinde, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'nin uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Welinton , Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Taha, Jr. Fernandes, Cisse.

6. MAÇ

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor ile ligde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 5 maçın sadece 1'ini kazandı. Aytemiz Alanyaspor, 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere bitti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Trabzonspor, sahasında oynanan iki maçın birinden beraberlikle, birinden yenilgiyle ayrılarak galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu. 2017-2018 sezonunda da evinde Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, tek galibiyetini aynı sezon deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik sonuçla elde etti.

İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı da ev sahibi takım 1-0 kazandı.