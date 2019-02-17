Kayserispor Göztepe'yi 2-1'le geçti
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Chery'in ceza alanı dışından kaleci cepheden gören noktada kullandığı frikik atışını kaleci Beto güçlükle kurtardı.
14'ncü dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz'in ortasına düzgün ve sert kafa vuruşu yapan Chery takımını 1-0 öne geçirdi.
40'ncı dakikada ceza alanı dışından faul atışı kazanan Göztepe'de Gouffran'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Alpaslan'ın kafa şutunu İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Lung güçlükle kornere çıkardı.
İlk 45 dakika Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
53'üncü dakikada Göztepe ceza alanına yapılan ortaya kontrol eden Kravets'in şutu auta çıktı.
68'inci dakikada Göztepe'de iki oyuncuyu çalımla geçen Umut Bulut'un sert şutunu kaleci Beto, iki hamlede güçlükle kurtardı.
80'inci dakikda Castro'nun ortasını önünde bulunan Ghilas'ın şutu farklı şekilde auta gitti.
83'üncü dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Lung kornere çıkardı.
84'üncü dakikada Göztepe Berkan Emir'in ayağından korner atışını kullandı. Deniz Türüç'ün ters kafa vuruşu gol çizgisini geçince maçın hakemi Serkan Tokat golü verdi. (1-1)
88'inci dakikada Chery'nin sol kanattan yaptığı ortaya Mensah, Göztepe ceza alanı içinde vurdu. Top filelerle buluştu.(2-1)
Karşılaşma İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Kadir Has Stadyumu
HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Erdem Bayık (xx),Serkan Çimen (xx)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Lopes (xxx), Kana (xxx), Sapunaro (xx), Atilla(xx) Dk:80 Levent (x), Mensah (xxx), Şamil (xx) (Dk. 87 Varela x), Chery (xxx) , Deniz (xxx), Umut (xxx), Kravets (xx) Dk:67 Hasan Hüseyin (X)
GÖZTEPE: Beto (xx)- Gassama (xx), Trarouco (xx), Silva (xx), Agbenyenu (x) Dk:45 Berkan Emir (x), Pereira (xx), Poko (x) Dk:76 Ghilas (x), Alpaslan (xx), Gouffran (x), Halil(xx), Deniz Kadah (x) Dk:45 Jerome (x)
GOLLER: Dk:14 Chery- Dk: 88 Mensah (İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR) Dk:84 Deniz Türüç (Kendi kalesine) (GÖZTEPE)
SARI KARTLAR: Şamil, Atilla, Umut, Sapunaro (İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR) Alpaslan (GÖZTEPE)
- 17.2.2019 15:45
- Güncelleme: 17.2.2019 18:22
- Fenerbahçe'de herkes bunu konuşuyor! 4 hafta...
- Fenerbahçeli taraftarlardan Comolli'ye Slimani tepkisi!
- Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...
- Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...
- Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Kayserispor Göztepe'yi 2-1'le geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.