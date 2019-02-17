BB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'a acımadı! Maçta 6 gol...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4.dakikada penaltıdan Scuk, 30.dakikada Opseth, 60.dakikada Eduok ile 72.dakikada Obertan kaydederken, Sivasspor'un golleri ise 12.dakikada Rybalka ile 56.dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Öte yandan Erzurumspor'da Eduok, takımının ikinci golünde de asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Mehmet Özdilek yönetimindeki Erzurumspor 21 puana yükseldi. Hakan Keleş ve öğrencileri ise 31 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Sivasspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Erzurumspor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:



3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lokman Gör, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uygulamasına başvuran Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada penayı atışını kullanan Scuk, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0

6. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kone bekletmeden pasını penaltı noktasının sağ çaprazındaki arkadaşı Rybalka'ya verdi. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda kaleci Sehic sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.

12. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Douglas'ın sağdan ortasında ön direkte Hakan Arslan, kafayı vurdu, top kaleci Sehic'den döndü. Pozisyonu takip eden Rybalka, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt kararı veren hakem Bülent Yıldırım, VAR uygulamasına başvurdu ve golü geçerli saydı: 1-1

30. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Leo'nun soldan ortasında Opseth'in ceza yayı içinde yaptığı vuruşta Eduok, altıpas önünde topla buluştu. Bu futbolcunun dönerek çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1

Sivasspor 56. dakikada Hakan Arslan'la skoru 2-2'ye getirdi.

Bu dakikadan sonra maça ağırlığını koyan Erzurumspor'da Eduok 60. dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi.

72. dakikada sahneye çıkan Gabriel Obertan durumu 4-2'ye getirdi.