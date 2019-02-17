Fenerbahçe'de herkes bunu konuşuyor! 4 hafta...

Fenerbahçe'yi bekleyen kritik zaman... Spor Toto Süper Lig'in 22 haftalık bölümünü, 24 puanla düşme hattının bir sıra önünde, 15. sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü dönemini yaşan Fenerbahçe'yi ligde zor günler bekliyor.
17 Şubat 2019 Pazar 16:34
Güncelleme: 17.02.2019 16:34
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'u konuk etti.
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Müsabakayı 65 dakika boyunca 10 kişi götüren rakibine karşı skorda üstünlük kuramayan sarı-lacivertli ekip, maçı 1-1 tamamlayarak çok önemli 2 puanı bıraktı.
KARA BULUTLAR GERİ GELDİ Bu sonuçla son iki haftada yalnızca bir toplayabilen Kanarya, Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından çıkışını sürdüremedi.
YANAL DA ÇARE OLAMADI Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından Süper Lig'de 7 maç oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda 4 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Yanal'ın da çare olamadığı Fenerbahçe, ligin geride kalan 22 haftalık bölümünde yalnızca 24 puan toplayabildi ve 44 puan kaybetti.