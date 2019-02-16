Bursaspor evinde kayıp! Çaykur Rize fırtınası...

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Allano Lima, Ramazan Keskin (Dk. 29 Shehu), Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 35 Burak Kapacak), Umut Nayir (Dk. 80 Latovlevici)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Umar (Dk. 76 Samudio), Azubuike, Boldrin (Dk. 69 Musa Çağıran), Abdullah Durak, Chahechouhe, Vedat Muriç (Dk. 84 Nakoulma)

Goller: Dk. 12 Chahechouhe, Dk. 78 Azubuike (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ramazan Keskin, Dk. 86 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Badji (Bursaspor), Dk. 29 Awaziem, Dk. 58 Chahechouhe (Çaykur Rizespor)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kontratağında orta sahada topla buluşan Boldrin, rakiplerini geçip kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası Chahechouhe'ye gönderdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu: 0-1

78. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Vedat Muriç, sol kanattan ceza alanı sol çaprazına doğru katederek sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışının ardından oyun alanına dönen topu, Azubuike ağlarla buluşturdu: 0-2.