Bursaspor evinde kayıp! Çaykur Rize fırtınası...
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 25'e yükseltirken Bursaspor 24 puanda kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Allano Lima, Ramazan Keskin (Dk. 29 Shehu), Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 35 Burak Kapacak), Umut Nayir (Dk. 80 Latovlevici)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Umar (Dk. 76 Samudio), Azubuike, Boldrin (Dk. 69 Musa Çağıran), Abdullah Durak, Chahechouhe, Vedat Muriç (Dk. 84 Nakoulma)
Goller: Dk. 12 Chahechouhe, Dk. 78 Azubuike (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ramazan Keskin, Dk. 86 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Badji (Bursaspor), Dk. 29 Awaziem, Dk. 58 Chahechouhe (Çaykur Rizespor)
MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kontratağında orta sahada topla buluşan Boldrin, rakiplerini geçip kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası Chahechouhe'ye gönderdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu: 0-1
78. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Vedat Muriç, sol kanattan ceza alanı sol çaprazına doğru katederek sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışının ardından oyun alanına dönen topu, Azubuike ağlarla buluşturdu: 0-2.
- 16.2.2019 15:59
- Güncelleme: 16.2.2019 18:13
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Bursaspor evinde kayıp! Çaykur Rize fırtınası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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