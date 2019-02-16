Bursa'da şok... Yusuf Erdoğan sahayı terk etmek istedi! - Fotomaç
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Bursa'da şok... Yusuf Erdoğan sahayı terk etmek istedi!
Bursa'da şok... Yusuf Erdoğan sahayı terk etmek istedi!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maçın ilk yarısına doğru ise sahada ilginç bir olay yaşandı.
16 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
Güncelleme: 16.02.2019 17:16
Yusuf Erdoğan, maçın 31. dakikasında attığı kötü pasın ardından şoku yaşadı.
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Yeşil beyazlı kulübün taraftarı Yusuf Erdoğan'a aleyhinde tezahüratlarda bulunarak tepki gösterince 26 yaşındaki oyuncu bunu sindiremedi.
Çok sinirlenen Yusuf Erdoğan, sahayı terk etmek istedi ancak arkadaşları Yusuf'u güçlükle sakinleştirdi.
Bir süre sonra teknik direktör Samet Aybaba, Yusuf'u oyundan çıkarmaya karar verdi ve Yusuf'un yerine 35. dakikada Burak Kapacak dahil oldu.
Oyundan çıkan Yusuf Erdoğan direkt olarak soyunma odasına giderken kulübedeki takım arkadaşları Yusuf'un arkasından gitti ve oyuncuyla görüşerek kulübeye gelmesi için ikna etti.