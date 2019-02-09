Süper Lig'de günün özeti! (08.02.19)

BAŞAKŞEHİR HAZIR KITA



Lider Medipol Başakşehir, Akhisarspor galibiyetini bugün Erzurumspor zaferiyle perçinlemek istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan, sakat ve cezalısı bulunmayan turuncu-lacivertlilerde, futbolcuların oldukça hırslı ve moralli gözükmesi ise teknik heyeti ayrıca sevindirdi.



AKHİSAR'DA SAKATLIK ŞOKU



Kupada Kasımpaşa'yı yenerek teselli bulan Akhisarspor'da Lopes ve Güray Vural'ın sakatlanması ise keyifleri kaçırdı. Lopes'in omzunun çıktığı, Güray'ın ise yan bağlarında sıkıntı olduğu bildirilirken, iki futbolcunun da Sivasspor maçında oynayamayacağı öğrenildi.



KASIMPAŞA'DA MORALLER BOZUK



Ligde kötü gidişata 'dur' diyemeyen, kupada da Akhisarspor'a farklı yenilen Kasımpaşa'da moraller bozuk. Pazartesi günü Ankaragücü deplasmanında ter dökecek lacivert-beyazlılar, ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların keyifsiz hali ise dikkat çekti.



ERZURUMSPOR LİDERE BİLENDİ



Evinde Rizespor'a kaybederek fırsat tepen Erzurumspor, bu yenilgiyi bugün Başakşehir deplasmanında telafi etmek istiyor. Son çalışmasını yaparak İstanbul'a hareket eden Dadaş'ta futbolcuların oldukça hırslı gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.



YENİ MALATYA'DA PASSOLİG UYARISI



Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı öncesi taraftarına uyarılarda bulundu. Gelecek hafta Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak sarıkırmızılılarda, ev sahibi tribünlere 'Y.Malatyaspor Passolig Kartları' dışında hiçbir takımın passolig kart geçişinin olmayacağını bildirildi.



TFF'DE EĞİTİM DEVAM EDİYOR



TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen ve ilki Samsun'da daha sonra Diyarbakır ve İzmir'de yapılan Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligleri workshop programları sürüyor. Teknik sorumluların eğitimleri, İstanbul'daki organizasyonla devam etti.



'BENİM KULÜBÜM A.GÜCÜ'



Ankaragücü'nde Hopf ve Korcan gibi iki tecrübeli isimden kaleyi devralan 20 yaşındaki Altay Bayındır, kulübe bağlılığını ortaya koydu. Ligde 8 maçta görev alan Altay, "Kulübüm A.Gücü. Tarafı olduğum bir takım yok. Benim için en büyük başarı A.Gücü'nün başarısıdır. Aklımda başka bir kulüp yok" dedi.



KONYASPOR, BEZ TORBA DAĞITACAK



Konyaspor, 'Sıfır Atık' projesi için yarın evindeki Y.Malatya maçı öncesi taraftarına bez torba dağıtacak. 'Konyaspor taraftarı bez torba kullanıyor' başlığıyla yapılan açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediyesi ve kulübümüzün işbirliğiyle, taraftarımıza üzerinde armamızın yer aldığı bez torba dağıtılacaktır" denildi.



TİMSAH, BEŞİKTAŞ'A HAZIR



Süper Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen ve bu 5 maçtan da beraberlik ayrılan Bursaspor, Beşiktaş karşısında galibiyetle tanışmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş maçı için son hazırlığını yapan Timsah'ta, dünkü çalışmada neşe hakimdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda Teknik Direktör Samet Aybaba, verdiği talimatları eksiksiz yerine getiren futbolcularını alkışlayıp moral verirken, siyah-beyazlılar karşısında da oyun disiplininden kopmamaları konusunda uyardı. Yeşilbeyazlılarda sakatlığı bulunan orta saha Tunay Torun ve golcü Sakho, karşılaşmada forma giyemeyecek.



TARIK ÇAMDAL SÜRPRİZİ



Rize'yle kritik bir maça çıkacak olan Antalyaspor'da 4 futbolcu kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Celustka, kadro dışı Cissokho, cezalı Doukara ile kaleci Ozan Evrim yok. Yeni transfer Tarık Çamdal ise sürpriz şekilde kadroya girdi. Henüz hazır olmayan milli sağ bekin, Cissokho'nun yerine kafileye dahil edildiği bildirildi.