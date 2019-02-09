Çaykur Rizespor'da rehavet alarmı

İkinci yarıya müthiş başlayan ve 3'te 3 yaparak ateş hattından çıkan Rizespor'da Antalya maçı için seferberlik ilan edildi. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "İlk yarıda kaybedilen puanlar nedeniyle yine ateş çemberinin içindeyiz. Mutlaka seri galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.



MORALLER YERİNDE



Antalyaspor maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istediklerini vurgulayan Bakır, "En ufak bir rehavet bizi yeniden zor duruma düşürür. Takımda moraller iyi. Son haftalarda iyi bir taraftar desteğine sahibiz. Bu maçta da bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz" diye konuştu.