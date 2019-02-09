Çaykur Rizespor'da rehavet alarmı
İkinci yarıya 3’te 3’le başlayan Rize’de, bugünkü kritik Antalya maçı öncesinde yeşil-mavili kurmaylar, rehavet uyarısı yaptı.
İkinci yarıya müthiş başlayan ve 3'te 3 yaparak ateş hattından çıkan Rizespor'da Antalya maçı için seferberlik ilan edildi. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "İlk yarıda kaybedilen puanlar nedeniyle yine ateş çemberinin içindeyiz. Mutlaka seri galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.
MORALLER YERİNDE
Antalyaspor maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istediklerini vurgulayan Bakır, "En ufak bir rehavet bizi yeniden zor duruma düşürür. Takımda moraller iyi. Son haftalarda iyi bir taraftar desteğine sahibiz. Bu maçta da bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz" diye konuştu.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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