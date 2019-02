Spor Toto Süper Lig panorama (20. Hafta)

YENİ ŞAMPİYON GELİYOR



Başakşehir için işler yolunda gidiyor. İstanbul temsilcisi ikinci yarıda yoluna kayıpsız devam ediyor. Bunda da en büyük pay oyun sistemi kadar Edin Visca'ya ait. Başakşehir'in hücumdaki en büyük gücü Akhisar deplasmanında da fazla mesaideydi. Takımının attığı 3 golü de hazırladı. Puan farkını 8 yaptı. Galatasaray yeni transferlerle havaya girmişti. Ancak Alanya deplasmanında takıldı. Başakşehir ile 2 maçlık fark 3'e çıktı. Yeni transferlerden Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama oynadı. Yunan forvet istediği topları alamadı, Kongolu stoper ise 5. dakikada sarı gördüğü için istediği müdahaleleri yapamadı.



'BİR KERE SEN JAPONSUN'



Beşiktaş evinde 45 maçtır yenilmiyordu. Sezonun ilk yarısında Antalyaspor, güçlü rakibini Vodafone Park'ta 3-2 mağlup ederek bu müthiş seriyi bozmuştu. Kartal bu maçın rövanşını farklı aldı. Siyahbeyazlılarda maestro Ljajic'in muhteşem oyununa sonradan giren Shinji Kagawa da katıldı. Kartal ikinci devrenin bir bölümünde zorlandığı Antalyaspor'u 6 gol atarak geçti. Ancak yarım düzinelik zaferden çok Kagawa'nın oyuna girdikten 18 saniye sonra kaydettiği gol konuşuldu. Kagawa bununla da yetinmedi. Bir de frikikten ağları havalandırdı. "Bir kere sen Japonsun, akıllı adamsın" repliğinin ne kadar doğru olduğu kanıtlandı.



DIRAR-ISLA ETLE TIRNAK GİBİ



Fenerbahçe, Göztepe'yi yenerken sahada tam anlamıyla Nabil Dirar şov vardı. Devre arasında affedilen yıldız isim, 2-0'lık galibiyette muhteşem oynadı. Arkasındaki İsla ile uyumu mükemmel. Sonradan oyuna giren Victor Moses'ın yaptığı koşuyu alt yapıda forma giyen futbolcular dikkatle izlemeli. Müthişti. Trabzonspor 'hakem engellemeleri' olmayınca Ankaragücü'nü yendi. Fırtına, tek gollü galibiyet alsa da maçın başından sonuna kadar üstündü. Son tercihlerde daha dikkatli olsalar farklı bir galibiyet çıkardı. Ancak sakatlıklar bitmek bilmiyor. Pereira, Sosa ve Onazi'ye Uğurcan ile Novak da ekledi. Can sıkıcı.



HAFTANIN ASİSTİ | DIABATE - DG SİVASSPOR



Yiğidoların, Kasımpaşa'yı 3 golle devirdiği maçta Diabate 2 asist yaptı. Bunlardan 1'inde meşin yuvarlağı Kone ile nefis buluşturdu. O da fileleri sarsmayı başardı.



HAFTANIN KURTARIŞI | GÖKHAN - ÇAYKUR RİZESPOR

Karadeniz ekibi deplasmanda Erzurumspor'u mağlup ederken Gökhan kalesinde devleşti. Özellikle Egemen'in kafasını müthiş bir refleksle çıkardı.



HAFTANIN TAKIMI | BEŞİKTAŞ



Kartal sezonun ilk yarısında evinde kaybettiği Antalya'yı deplasmanda yarım düzine golle geçti. Kagawa ve Adem Ljajic muhteşem futbol sergilediler.



HAFTANIN SÖZÜ | CANAN KARATAY



Profesör Doktor Canan Karatay'dan Ersun Yanal'a bir tavsiye: "Ersun Yanal'a da söyledim. Her gün bir kuzu kessin. Futbolculara yedirsinler. Koskoca F.Bahçe, futbolcularına her gün bir kuzu yediremiyor mu? Verem oldum. 75 yaşına geldim hala küme düşmemek için uğraşıyoruz."



HAFTANIN OLAYI | ARMA ÖPME TARTIŞMASI



Fenerbahçe iki ezeli rakibinden transferler yaptı. Galatasaray'dan gelen Serdar Aziz de Beşiktaş'tan Kanarya'ya geçen Tolgay Arslan da çubuklu formanın üzerindeki armayı öptüler. Kimileri Serdar ve Tolgay'ın yaptığını samimi bulmazken, kimileri ise "Sevgi ortamını hissettiler. İçlerinden geldiği için Fenerbahçe armasını öptüler" dedi.



İNENLER



MUSLERA | Galatasaray kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Djalma Campos belki iyi vurdu ama eski Muslera çıkarırdı.



JEROME | Göztepe'nin forveti, Sadık'ın ayağına öyle bir bastı ki herkes "Eyvah kırıldı" diye korktu. İnsan insana böyle faul yapmaz.



MUSTAFA DENİZLİ | Diagne yokken bir oyun bulamadı. Deneyimli hoca, devre arasında "Şampiyon olabiliriz" diyordu. 15 puan geri düştüler.



ÇIKANLAR



SİVASSPOR | 3 haftadır kazanamayan Yiğido, Kasımpaşa deplasmanında coştu. Kone'nin golleriyle 3 gollü galibiyet elde ettiler.



ERZURUMLULAR | Tepkilerinde haklılar. Hakemler tarafından doğranıyorlar. Buna rağmen muhteşem taraftarı her maç arkasında.



DORUKHAN | Son 3 maç 3 gol. Kartal'ın orta sahasındaki futbolcusu hem hücumda hem savunmada var. Taraftar ona hayran.



HAFTANIN HOCASI | ERSUN YANAL



Devre arasında nasıl bir Fenerbahçe istediğini oyuncularına çok net aktarmış. Kanarya sadece galibiyet almıyor, oyun olarak da yükseklerde. 11'i doğru kuran ve kimseyi küstürmeden forma veren Yanal'ın Fenerbahçe'si geçmiş yıllarda olduğu gibi keyif veriyor. Seneye her şey farklı olur.



HAFTANIN HAKEMİ | M. ÖĞRETMENOĞLU



Yine birçok hakem hatasının olduğu bir haftayı geride bıraktık. Skora etki eden yanlışları VAR ile de düzeltemeyen hakem çoktu. Aralarında en iyisi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Trabzon - Ankaragücü karşılaşmasını iyi yönetti.?