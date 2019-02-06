Bu yaştan sonra ne kariyeri? – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Bu yaştan sonra ne kariyeri?

Bu yaştan sonra ne kariyeri?

 için bırakıldığı için sorun yaratmıyor…

için bırakıldığı için sorun yaratmıyor… Yılda 2.2 milyon euro kazanan bir sezon daha aynı rakamı cebine koyacak olan Kamerunlu kaleci kendisine yapılan, "Kariyerini yeniden harekete geçir. Parayı düşünme" tavsiyelerine, 35 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Yeteri kadar kariyer yaptım. Bundan sonra ailemi düşüneceğim. ödendiği sürece F.Bahçe'de herhangi bir sıkıntı yaşamam" cevabını veriyor. YENİ transferlerden

  1. 6.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu yaştan sonra ne kariyeri? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN