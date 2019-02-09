Tartışma alevlendi: "F... off" küfür mü?

İngilizcede "f..k" kelimesi fiil bakımından cinsel manaya gelse de "f... off", "f... it" veya "f... yeah" (Bu bağlamda kelimeler hadi oradan, boşver gitsin veya işte bu! biçiminde çevrilebilir) şeklindeki kullanımlarla cinsel içerikten kurtulup bir tepki/ünlem haline geliyor.