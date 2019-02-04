UEFA 'Fenerbahçe kararını' verdi!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak alt sıralardan uzaklaşan ve taraftarına umut veren Fenerbahçe'ye bir güzel haberde FFP kuralları nedeniyle sürekli temas halinde olduğu UEFA'dan geldi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 20:27:57
Güncelleme: 20:31:32
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA yetkilileriyle UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde bir araya gelerek yapılacak projeleri anlatmıştı.
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. Kritik Finansal Fair Play (FFP) toplantısının ardından UEFA'dan cevap geldi.
Fenerbahçe FFP nedeniyle UEFA'dan ceza alacak mı? İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında UEFA'dan ceza almamak ve FFP standartlarını yakalamak adına Mart ayında bir destek kampanyası başlatılacağını açıkladı.
Kampanya ile çalışmalar devam ederken, "birlikteyiz güçlüyüz" propagandası altında kulübün hesap numaraları verilerek, taraftarlardan destek isteneceği, ayrıca cep telefonu üzerinden mesajlarla da yardım isteneceği bildirildi.