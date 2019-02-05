Türk hakemler UEFA VAR toplantısına katılacak
05 Şubat 2019, Salı
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Türk hakemler VAR toplantısına katılacak

Türk hakemler UEFA VAR toplantısına katılacak

Kokartlı Türk hakemlerden ile , hakemlerinden ve FIFA Kokartlı Yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek VAR toplantısına katılacak.

Toplantıda, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu müsabakalarından itibaren uygulamaya koyulacak Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında son çalışmalar yapılacak. VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hakemlere hatırlatmaların yapılacağı toplantıda çevrim içi (online) saha çalışmaları da uygulanacak.

  1. 5.2.2019 18:55
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