Süper Lig'de günün özeti! (01.02.19)

KONYA'DA 7 EKSİKLE İDMAN

Bursaspor deplasmanında puan arayacak Konyaspor, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü. Yeşil-beyazlılar'da tedavilerine devam edilen Hadziahmetovic, Hurtado, Diagne, Filipovic, Jonsson ve Mücahit Can Akçay, antrenmana katılmadı, Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

KAYSERİ, MALATYA'YA İNİYOR

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasına eksik bir şekilde hazırlanıyor. Yine de morallerin yerinde olduğu sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Asamoah Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber dün yapılan antrenmanda yer almadı.

PFDK CEZA YAĞDIRDI

PFDK, kulüplere ceza yağdırdı. Tribüne gönderilen Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç, kırmızı kart gören Kayseri'de Mensah ve Akhisar'da Cocalic'e 2 maç ceza kesildi. Sivas, Erzurum, K.Paşa ve Y.Malatya taraftarlarına bir sonraki müsabakaya girişlerine bloke cezası verildi.

KASIMPAŞA'DA MORALSİZ ÇALIŞMA

Süper Lig'de ikinci yarıya üst üste iki mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa'da moraller bozuldu. Ligde ilk yarıda flaş sonuçlara imza atan Paşa, evindeki Sivas maçı hazırlıklarını keyifsiz bir şekilde sürdürdü. Lacivertbeyazlılarda hafif ağrısı bulunan Mısırlı yıldız Trezeguet ise antrenmana katılmadı.