Süper Lig'de günün özeti! (01.02.19)
04 Mayıs 2019, Cumartesi
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'de günün özeti! (01.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (01.02.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KONYA'DA 7 EKSİKLE İDMAN

deplasmanında puan arayacak , kritik karşılaşmanın hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü. Yeşil-beyazlılar'da tedavilerine devam edilen Hadziahmetovic, Hurtado, Diagne, Filipovic, Jonsson ve Mücahit Can Akçay, antrenmana katılmadı, Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

KAYSERİ, MALATYA'YA İNİYOR

, yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmasına eksik bir şekilde hazırlanıyor. Yine de morallerin yerinde olduğu sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Asamoah Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber dün yapılan antrenmanda yer almadı.

PFDK CEZA YAĞDIRDI

, kulüplere ceza yağdırdı. Tribüne gönderilen Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç, kırmızı kart gören 'de Mensah ve Akhisar'da Cocalic'e 2 maç ceza kesildi. Sivas, Erzurum, K.Paşa ve Y.Malatya taraftarlarına bir sonraki müsabakaya girişlerine bloke cezası verildi.

KASIMPAŞA'DA MORALSİZ ÇALIŞMA

'de ikinci yarıya üst üste iki mağlubiyetle başlayan 'da moraller bozuldu. Ligde ilk yarıda flaş sonuçlara imza atan Paşa, evindeki Sivas maçı hazırlıklarını keyifsiz bir şekilde sürdürdü. Lacivertbeyazlılarda hafif ağrısı bulunan Mısırlı yıldız Trezeguet ise antrenmana katılmadı.

  1. 1.2.2019
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