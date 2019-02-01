Süper Lig'de günün özeti! (01.02.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
KONYA'DA 7 EKSİKLE İDMAN
Bursaspor deplasmanında puan arayacak Konyaspor, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü. Yeşil-beyazlılar'da tedavilerine devam edilen Hadziahmetovic, Hurtado, Diagne, Filipovic, Jonsson ve Mücahit Can Akçay, antrenmana katılmadı, Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
KAYSERİ, MALATYA'YA İNİYOR
Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasına eksik bir şekilde hazırlanıyor. Yine de morallerin yerinde olduğu sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Asamoah Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber dün yapılan antrenmanda yer almadı.
PFDK CEZA YAĞDIRDI
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı. Tribüne gönderilen Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç, kırmızı kart gören Kayseri'de Mensah ve Akhisar'da Cocalic'e 2 maç ceza kesildi. Sivas, Erzurum, K.Paşa ve Y.Malatya taraftarlarına bir sonraki müsabakaya girişlerine bloke cezası verildi.
KASIMPAŞA'DA MORALSİZ ÇALIŞMA
Süper Lig'de ikinci yarıya üst üste iki mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa'da moraller bozuldu. Ligde ilk yarıda flaş sonuçlara imza atan Paşa, evindeki Sivas maçı hazırlıklarını keyifsiz bir şekilde sürdürdü. Lacivertbeyazlılarda hafif ağrısı bulunan Mısırlı yıldız Trezeguet ise antrenmana katılmadı.
- 1.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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