Spor Toto Süper Lig’de ara transfer raporu
Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle sona ererken, en çok transferi kadrosuna 12 futbolcu ilave eden MKE Ankaragücü oldu. Lider Başakşehir Robinho ve Demba Ba’yı, Galatasaray’ın da Mbaye Diagne ve Mitroglou’yu alması transfer döneminin dikkat çekici hareketlerindendi.
Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle tamamlandı. Kulüpler bu dönemde yoğun mesai harcayarak takımlarını güçlendirmeye çalıştı. Lider Başakşehir transfer döneminde gücüne güç kattı ve Robinho ve Demba Ba'yı renklerine bağladı. Galatasaray ise sezon başından beri yapmaya uğraştığı forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou aldı. Beşiktaş Burak Yılmaz ve Japon futbolcu Shinji Kagawa transferi ile ses getirdi. Fenerbahçe de ezeli rakiplerinden oyuncuları kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı. Fener ayrıca Chelsea'den Victor Moses'i İstanbul'a getirerek taraftarlarını heyecanlandırdı.
TRANSFER ŞAMPİYONU ANKARAGÜCÜ
Süper Lig'de ara transfer döneminde en hareketli takımı MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertlilerin transferin döneminin büyük çoğunluğunda yasakları bulunuyordu. Bu yasağın kalkmasının ardından Başkent ekibi 12 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde gerçekleşen transferler şöyle:
Galatasaray Gelenler
Diagne (Kasımpaşa)
Marco (Chaves)
Semih Kaya (Sparta Prag)
Emre Taşdemir (Bursaspor)
Mitroglou (Olimpik Marsilya)
Christian Luyindama (Standard Liege)
Gidenler
Serdar Aziz (Fenerbahçe)
Ozan Kabak (Stuttgart)
Tarık Çamdal (Antalyaspor)
Garry Rodrigues (Al Ittihad)
Fenerbahçe Gelenler
Serdar Aziz (Galatasaray)
Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)
Tolgay Arslan (Beşiktaş)
Miha Zajc (Empoli)
Victor Moses (Chelsea)
Gidenler
Diego Reyes (Leganes)
Yiğithan Güveli (Evkur Yeni Malatyaspor)
Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)
Aatif (Çaykur Rizespor)
Ozan Tufan (Alanyaspor)
Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)
Salih Uçan (Empoli)
Beşiktaş Gelenler
Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven)
Muayer Oktay (Fortuna Düseldorf)
Kagawa (Borussia Dortmund)
Gidenler
Pepe (Porto)
Rayan Babel (Fullham)
Vagner Love (Corinthians)
Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)
Tolgay Arslan (Fenerbahçe)
Başakşehir Gelenler
Serdar Taşçı (Serbest)
Robinho (Demir Grup Sivasspor)
Demba Ba (Şanghay Shenhua)
Alican Özfesli (Altınordu)
Cemali Sertel (Eskişehirspor)
Fedor Kudryashov (Rubin Kazan)
Alican Özfesli (Altınordu)
Gidenler
Da Costa (Al Ittihad)
Karim Hafez (Kasımpaşa)
Mete Kaan Demir (Eskişehirspor)
Alican Özfesli (Altınordu)
Cemali Sertel (Eskişehirspor)
Kasımpaşa Gelenler
Stipe Perica (Udinese)
Simone Scuffet (Udinese)
Tobias Heintz (Sarpsborg)
Haris Hajradinovic (Ösek)
Azad Toptik (Stuttgart)
Karim Hafez (Başakşehir)
Gidenler
Mbaye Diagne (Galatasaray)
Samuel Eduok (BB Erzurumspor)
Onur Ural (İstanbulspor)
Kayserispor Gelen
-Transfer yasağı var.
Gidenler
Rotman (Akhisarspor)
Evkur Yeni Malatyaspor Gelenler
Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü)
Yiğithan Güveli (Fenerbahçe)
Barış Alıcı (Fenerbahçe)
Mustafa Akbaş (Trabzonspor)
Bülent Cevahir (Balıkesirspor)
Aboubakar Kamara (Fulham)
Şeref Can Büyük (Le Havre)
Gidenler
Halid Boutaib (Zamalek)
Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)
Sulley Minuru (Serbest)
Akhisarspor Gelenler
Rotman (Kayserispor)
Musa Nizam (Antalyaspor)
Zeki Yavru (Trabzonspor)
Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor)
Edin Cocalic (Mechelen)
Gidenler
Seleznyov (Malaga)
Larsson (Aris Selanik)
Ioan Hora (FCSB)
Aytemiz Alanyaspor Gelenler
Josef Sural (Sparta Prag)
Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Steven Caulker (Dundee FC)
Joel Obi (Chievo)
Gidenler
Barış Başdaş (Gençlerbirliği)
Ioannis Maniatis (Serbest)
Merih Demiral (Sassuolo)
Kaan Kanak (Adana Demirspor)
Darko Lazic (FK Sarajevo)
Bobo (Serbest)
Bursaspor Gelen
-
Gidenler
Joshua John (Kaisar)
Bogdan Stancu (Gençlerbirliği)
Antalyaspor Gelenler
Amilton (Desportivo Aves)
Tarık Çamdal (Serbest)
Fredy (Belenenses)
Gidenler
Vainqueur (Monaco)
Musa Nizam (Akhisarspor)
Danilo (Al Wahda)
Barrada (Gimnastic Tarragona)
Kenan Horic (Mladost Doboj Kakanj)
Olcan Adın (Serbest)
Maicon (Atletico Mineiro)
Atiker Konyaspor Gelenler
Leonard Zuta (Rijeka)
Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)
Gidenler
Vedat Bora (Adana Demirspor)
Musa Araz (Afyonspor)
Wilfred Moke (MKE Ankaragücü)
Çaykur Rizespor Gelenler
Chidozie Collins Awaziem (Porto)
Okechukwu Godson Azubuike (Pyramids)
Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev)
Nguimbe Prejuce Nakoulma (Nantes)
Aatıf (Fenerbahçe),
Mohamed Abarhoun (Moreirense
Dario Melnjak (Domzale)
Zafer Görgen (Manisaspor)
Gidenler
Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor)
Ufuk Boncukçu (Tepecikspor)
Oğuzhan Malcı (Bergama Belediyespor)
Süleyman Koç (Adana Demirspor)
Oleksandr Gladky (Adana Demirspor)
Ali Çamdalı (Atike Konyaspor)
Dhurgam İsmail (Serbest)
Jaroslaw Jach (Crystal Palace)
MKE Ankaragücü Gelenler
Michal Pazdan (Legia Varşova)
Stelios Kitsiou (PAOK)
Tyler Dominic Boyd (Vitoria Guimaraes)
Ante Kulusic (Sheriff)
Hadi Sacko (Leeds United)
Dever Orgill (Wolfsberger)
Aydın Karabulut (Demir Grup Sivasspor)
Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor)
Zaur Sadaev (Terek Grozny)
Wilfried Moke (Atiker Konyaspor)
Hector Miguel Canteros (Chapecoense)
Oscar Scarione (Göztepe)
Gidenler
Kehinde (Denizlispor)
Erdem Şen (Chaves)
Bakary Kone (Arsenal Tula)
Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor)
Putsila (Altay)
Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep FK)
Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor)
El Kabir (Serbest)
BB Erzurumspor Gelenler
Pierre Kanstrup (AGF Aarhus)
Rashad Muhammed (Sarpsborg FK)
Kristian Opseth (Bodo / Glimt)
Serkan Kurtuluş (Elazığspor)
Gabriel Obertan (Levski Sofia)
Samuel Eduok (Kasımpaşa)
Samed Ali Kaya (Göztepe)
Gidenler
Lennart Thy (PEC Zwolle)
Erhan Çelenk (Gazişehir Gaziantep FK)
Auremir (Serbest)
Christian Bekamenga (Elazığspor)
Özer Hurmacı (DG Sivasspor)
Demir Grup Sivasspor Gelenler
Fatih Aksoy (Beşiktaş)
Diabate (Leicester City)
Hugo Vieira (Yokohama)
Özer Hurmacı (BB Erzurumspor)
Gidenler
Robinho (Medipol Başakşehir)
Cyriac (Giresunspor)
Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü)
Carl Medjani (Ohod)
Göztepe Gelenler
Serdar Gürler (Huesca)
Lumor Agbenyenu (Sporting Lisbon)
Gidenler
Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor)
Oscar Scarione (MKE Ankragücü)
Samed Ali Kaya (BB Erzumspor)
Trabzonspor
Gelenler: Transfer yasağı var
Gidenler
Esteban Alvarado (Liga Deportiva Alajuelense)
Juraj Kucka (Parma)
Onur Recep Kıvrak (Futbolu bıraktığını açıkladı)
Burak Yılmaz (Beşiktaş)
Zeki Yavru (Akhisarspor)
Mustafa Akbaş (Evkur Yeni Malatyaspor)
- 1.2.2019 14:16
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Spor Toto Süper Lig’de ara transfer raporu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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