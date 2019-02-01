Spor Toto Süper Lig’de ara transfer raporu

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle tamamlandı. Kulüpler bu dönemde yoğun mesai harcayarak takımlarını güçlendirmeye çalıştı. Lider Başakşehir transfer döneminde gücüne güç kattı ve Robinho ve Demba Ba'yı renklerine bağladı. Galatasaray ise sezon başından beri yapmaya uğraştığı forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou aldı. Beşiktaş Burak Yılmaz ve Japon futbolcu Shinji Kagawa transferi ile ses getirdi. Fenerbahçe de ezeli rakiplerinden oyuncuları kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı. Fener ayrıca Chelsea'den Victor Moses'i İstanbul'a getirerek taraftarlarını heyecanlandırdı.



TRANSFER ŞAMPİYONU ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'de ara transfer döneminde en hareketli takımı MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertlilerin transferin döneminin büyük çoğunluğunda yasakları bulunuyordu. Bu yasağın kalkmasının ardından Başkent ekibi 12 futbolcu ile sözleşme imzaladı.



Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde gerçekleşen transferler şöyle:



Galatasaray Gelenler



Diagne (Kasımpaşa)

Marco (Chaves)

Semih Kaya (Sparta Prag)

Emre Taşdemir (Bursaspor)

Mitroglou (Olimpik Marsilya)

Christian Luyindama (Standard Liege)



Gidenler



Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Ozan Kabak (Stuttgart)

Tarık Çamdal (Antalyaspor)

Garry Rodrigues (Al Ittihad)



Fenerbahçe Gelenler



Serdar Aziz (Galatasaray)

Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)

Tolgay Arslan (Beşiktaş)

Miha Zajc (Empoli)

Victor Moses (Chelsea)



Gidenler



Diego Reyes (Leganes)

Yiğithan Güveli (Evkur Yeni Malatyaspor)

Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)

Aatif (Çaykur Rizespor)

Ozan Tufan (Alanyaspor)

Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)

Salih Uçan (Empoli)



Beşiktaş Gelenler



Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven)

Muayer Oktay (Fortuna Düseldorf)

Kagawa (Borussia Dortmund)



Gidenler



Pepe (Porto)

Rayan Babel (Fullham)

Vagner Love (Corinthians)

Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)

Tolgay Arslan (Fenerbahçe)



Başakşehir Gelenler



Serdar Taşçı (Serbest)

Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Demba Ba (Şanghay Shenhua)

Alican Özfesli (Altınordu)

Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Fedor Kudryashov (Rubin Kazan)

Alican Özfesli (Altınordu)



Gidenler



Da Costa (Al Ittihad)

Karim Hafez (Kasımpaşa)

Mete Kaan Demir (Eskişehirspor)

Alican Özfesli (Altınordu)

Cemali Sertel (Eskişehirspor)



Kasımpaşa Gelenler



Stipe Perica (Udinese)

Simone Scuffet (Udinese)

Tobias Heintz (Sarpsborg)

Haris Hajradinovic (Ösek)

Azad Toptik (Stuttgart)

Karim Hafez (Başakşehir)



Gidenler



Mbaye Diagne (Galatasaray)

Samuel Eduok (BB Erzurumspor)

Onur Ural (İstanbulspor)



Kayserispor Gelen



-Transfer yasağı var.



Gidenler

Rotman (Akhisarspor)



Evkur Yeni Malatyaspor Gelenler



Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü)

Yiğithan Güveli (Fenerbahçe)

Barış Alıcı (Fenerbahçe)

Mustafa Akbaş (Trabzonspor)

Bülent Cevahir (Balıkesirspor)

Aboubakar Kamara (Fulham)

Şeref Can Büyük (Le Havre)



Gidenler

Halid Boutaib (Zamalek)

Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)

Sulley Minuru (Serbest)



Akhisarspor Gelenler



Rotman (Kayserispor)

Musa Nizam (Antalyaspor)

Zeki Yavru (Trabzonspor)

Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor)

Edin Cocalic (Mechelen)



Gidenler

Seleznyov (Malaga)

Larsson (Aris Selanik)

Ioan Hora (FCSB)



Aytemiz Alanyaspor Gelenler



Josef Sural (Sparta Prag)

Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Steven Caulker (Dundee FC)

Joel Obi (Chievo)



Gidenler



Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

Ioannis Maniatis (Serbest)

Merih Demiral (Sassuolo)

Kaan Kanak (Adana Demirspor)

Darko Lazic (FK Sarajevo)

Bobo (Serbest)



Bursaspor Gelen

-

Gidenler



Joshua John (Kaisar)

Bogdan Stancu (Gençlerbirliği)



Antalyaspor Gelenler



Amilton (Desportivo Aves)

Tarık Çamdal (Serbest)

Fredy (Belenenses)



Gidenler



Vainqueur (Monaco)

Musa Nizam (Akhisarspor)

Danilo (Al Wahda)

Barrada (Gimnastic Tarragona)

Kenan Horic (Mladost Doboj Kakanj)

Olcan Adın (Serbest)

Maicon (Atletico Mineiro)



Atiker Konyaspor Gelenler



Leonard Zuta (Rijeka)

Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)



Gidenler



Vedat Bora (Adana Demirspor)

Musa Araz (Afyonspor)

Wilfred Moke (MKE Ankaragücü)



Çaykur Rizespor Gelenler



Chidozie Collins Awaziem (Porto)

Okechukwu Godson Azubuike (Pyramids)

Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev)

Nguimbe Prejuce Nakoulma (Nantes)

Aatıf (Fenerbahçe),

Mohamed Abarhoun (Moreirense

Dario Melnjak (Domzale)

Zafer Görgen (Manisaspor)



Gidenler



Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor)

Ufuk Boncukçu (Tepecikspor)

Oğuzhan Malcı (Bergama Belediyespor)

Süleyman Koç (Adana Demirspor)

Oleksandr Gladky (Adana Demirspor)

Ali Çamdalı (Atike Konyaspor)

Dhurgam İsmail (Serbest)

Jaroslaw Jach (Crystal Palace)



MKE Ankaragücü Gelenler



Michal Pazdan (Legia Varşova)

Stelios Kitsiou (PAOK)

Tyler Dominic Boyd (Vitoria Guimaraes)

Ante Kulusic (Sheriff)

Hadi Sacko (Leeds United)

Dever Orgill (Wolfsberger)

Aydın Karabulut (Demir Grup Sivasspor)

Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor)

Zaur Sadaev (Terek Grozny)

Wilfried Moke (Atiker Konyaspor)

Hector Miguel Canteros (Chapecoense)

Oscar Scarione (Göztepe)



Gidenler



Kehinde (Denizlispor)

Erdem Şen (Chaves)

Bakary Kone (Arsenal Tula)

Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor)

Putsila (Altay)

Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep FK)

Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor)

El Kabir (Serbest)



BB Erzurumspor Gelenler



Pierre Kanstrup (AGF Aarhus)

Rashad Muhammed (Sarpsborg FK)

Kristian Opseth (Bodo / Glimt)

Serkan Kurtuluş (Elazığspor)

Gabriel Obertan (Levski Sofia)

Samuel Eduok (Kasımpaşa)

Samed Ali Kaya (Göztepe)



Gidenler



Lennart Thy (PEC Zwolle)

Erhan Çelenk (Gazişehir Gaziantep FK)

Auremir (Serbest)

Christian Bekamenga (Elazığspor)

Özer Hurmacı (DG Sivasspor)



Demir Grup Sivasspor Gelenler



Fatih Aksoy (Beşiktaş)

Diabate (Leicester City)

Hugo Vieira (Yokohama)

Özer Hurmacı (BB Erzurumspor)



Gidenler



Robinho (Medipol Başakşehir)

Cyriac (Giresunspor)

Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü)

Carl Medjani (Ohod)



Göztepe Gelenler



Serdar Gürler (Huesca)

Lumor Agbenyenu (Sporting Lisbon)



Gidenler



Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor)

Oscar Scarione (MKE Ankragücü)

Samed Ali Kaya (BB Erzumspor)



Trabzonspor



Gelenler: Transfer yasağı var



Gidenler



Esteban Alvarado (Liga Deportiva Alajuelense)

Juraj Kucka (Parma)

Onur Recep Kıvrak (Futbolu bıraktığını açıkladı)

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Zeki Yavru (Akhisarspor)

Mustafa Akbaş (Evkur Yeni Malatyaspor)

