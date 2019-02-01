Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.
Dün İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa da yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti.
İdman, son bölümde yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve özel uçakla Antalya'ya gidecek.
- 1.2.2019 14:17
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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