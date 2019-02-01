Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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'ta maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Dün 'a gelen 'ın yeni transferi da yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti.

İdman, son bölümde yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve özel uçakla 'ya gidecek.

  1. 1.2.2019 14:17
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