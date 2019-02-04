Kagawanın menajerinden Beşiktaşa müjde! - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Kagawa'nın menajerinden Beşiktaş'a müjde!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada, 4 dakikada attığı 2 golle yıldızlaşan Kagawa için menajerinden açıklama geldi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 16:47:48 Güncelleme: 16:50:48
Kagawanın menajerinden Beşiktaşa müjde!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Shinji Kagawa oyuna girdikten sonra 3 dakika içerisinde 2 gol atarak yıldızlaştı.

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Kagawanın menajerinden Beşiktaşa müjde!

Japon futbolcunun sözleşmesinde opsiyon maddesinin olmamasıyla ilgili menajerinden bir açıklama geldi.

Kagawanın menajerinden Beşiktaşa müjde!

Kagawa'nın menajeri Necdet Ergezen, Beşiktaş'ın sezon sonunda oyuncuyu bonservisiyle alabileceğini söyledi.

Kagawanın menajerinden Beşiktaşa müjde!

NTV'ye konuşan Necdet Ergezen şöyle konuştu;

Kagawanın menajerinden Beşiktaşa müjde!

"Beşiktaş ile yaptığımız kontratta resmi satın alma opsiyonu yok.

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