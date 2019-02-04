Kagawanın menajerinden Beşiktaşa müjde! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Kagawa'nın menajerinden Beşiktaş'a müjde!
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada, 4 dakikada attığı 2 golle yıldızlaşan Kagawa için menajerinden açıklama geldi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 16:47:48
Güncelleme: 16:50:48
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Shinji Kagawa oyuna girdikten sonra 3 dakika içerisinde 2 gol atarak yıldızlaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Japon futbolcunun sözleşmesinde opsiyon maddesinin olmamasıyla ilgili menajerinden bir açıklama geldi.
Kagawa'nın menajeri Necdet Ergezen, Beşiktaş'ın sezon sonunda oyuncuyu bonservisiyle alabileceğini söyledi.
NTV'ye konuşan Necdet Ergezen şöyle konuştu;
"Beşiktaş ile yaptığımız kontratta resmi satın alma opsiyonu yok.