Shinji Kagawa ilk antrenmanına çıktı - Fotomaç
01 Şubat 2019, Cuma
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Shinji Kagawa ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.
1 Şubat 2019 Cuma, 14:00:33 Güncelleme: 14:01:26
Shinji Kagawa ilk antrenmanına çıktı

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı.

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Shinji Kagawa ilk antrenmanına çıktı

Antrenman; pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Shinji Kagawa ilk antrenmanına çıktı

Yeni transfer Shinji Kagawa da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Shinji Kagawa ilk antrenmanına çıktı

Siyah-Beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Shinji Kagawa ilk antrenmanına çıktı
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