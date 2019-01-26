Türk hakemler, UEFA'nın kurslarına katılacak
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Türk hakemler, UEFA'nın kurslarına katılacak

Türk hakemler, UEFA'nın kurslarına katılacak

, ve , UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'nda, Ümit Öztürk ve Cansu Tiryaki ise UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.

Türkiye'den 5 hakem, UEFA tarafından Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek kurslara katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakemlerden ve ile Süper Lig hakemi , 28-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan UEFA'nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'nda bulunacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak katılacağı kursta, çeşitli eğitimler verilecek ve yeni yo-yo atletik testi uygulanacak.

FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ve Cansu Tiryaki ise FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı ve yarın başlayıp, 30 Ocak'ta sona erecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.

Hakemler, bazı eğitimlerden geçecek ve yo-yo atletik testine tabi tutulacak.

  1. 26.1.2019 14:24
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