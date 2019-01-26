Türk hakemler, UEFA'nın kurslarına katılacak
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'nda, Ümit Öztürk ve Cansu Tiryaki ise UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.
Türkiye'den 5 hakem, UEFA tarafından Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek kurslara katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Süper Lig hakemi Barış Şimşek, 28-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan UEFA'nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'nda bulunacak.
Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak katılacağı kursta, çeşitli eğitimler verilecek ve yeni yo-yo atletik testi uygulanacak.
FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ve Cansu Tiryaki ise FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı ve yarın başlayıp, 30 Ocak'ta sona erecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.
Hakemler, bazı eğitimlerden geçecek ve yo-yo atletik testine tabi tutulacak.
- 26.1.2019 14:24
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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