Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | CANLI
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | CANLI

'in 18.haftasında , ligin son sırasındaki 'u konuk ediyor.

, 'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında bu akşam 'u konuk edecek.

Ligin ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 18. hafta mücadelesinde sahasında Karadeniz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçtan Kasımpaşa 3-2 galip ayrılmıştı.

DIAGNE VE EDUOK CEZALI

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Samuel Eduok, kart cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı takımda , Tarkan Serbest, David Pavelka ve Fode Koita ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde 19. haftadaki karşılaşmasında görev yapamayacak.

ekibinde sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili de ikinci yarının ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.

YENİ TRANSFERLERİN İLK HEYECANI

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Lacivert-beyazlı takımın yeni transferleri Tobias Heintz, Azad Toptik, Haris Hajradinovic ve Simone Scuffet, teknik direktör 'nin görev vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkacak.

  1. 21.1.2019 18:33
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