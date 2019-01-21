Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Kasımpaşa, ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Ligin ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 18. hafta mücadelesinde sahasında Karadeniz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçtan Kasımpaşa 3-2 galip ayrılmıştı.
DIAGNE VE EDUOK CEZALI
Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Samuel Eduok, kart cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı takımda Veysel Sarı, Tarkan Serbest, David Pavelka ve Fode Koita ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde 19. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak.
İstanbul ekibinde sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili de ikinci yarının ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.
YENİ TRANSFERLERİN İLK HEYECANI
Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez lacivert-beyazlı formayı giyecek.
Lacivert-beyazlı takımın yeni transferleri Tobias Heintz, Azad Toptik, Haris Hajradinovic ve Simone Scuffet, teknik direktör Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkacak.
- 21.1.2019 18:33
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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