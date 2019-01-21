Sosyal medya gündemi (21 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 17:25:46
Güncelleme: 17:47:36
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Sosyal medya gündemi (21.01.2019)
Spor Toto Süper Lig 18.hafta maçında Trabzonspor'u deplasmanda 2-4 yenen Medipol Başakşehir'de ilk golü atan İrfan Can Kahveci, kendisine asisti yapan Arda Turan'ı "Efsane asistle döndü" notuyla paylaştı.
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Sosyal medya gündemi (21.01.2019)
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın akşam Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray antrenmanında Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ile olan mücadelesini paylaştı.
Sosyal medya gündemi (21.01.2019)
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow'dan bir başka eski Fenerbahçeli Webo'ya "Abi iyice yaşlandın artık"
Sosyal medya gündemi (21.01.2019)
Fenerbahçe Spor Kulübü, iş adamı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ağabeyi Mustafa Koç'u vefatının 3.yılında andı.
Sosyal medya gündemi (21.01.2019)
Euroleague resmi hesabı, tüm takımların yıldız oyuncularını barındıran animasyonlu bir görselle 20.hafta paylaşımı yaptı. "Oyuncunu seç"