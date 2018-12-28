Kulüpler TFF ve TBB işbirliğinden memnun – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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Kulüpler ve işbirliğinden memnun

Kulüpler TFF ve TBB işbirliğinden memnun

Başkanı , Başkanı ve BB Erzurumspor Başkanı , () ve Türkiye Bankalar Birliği'nin () kulüplerin mali krizden kurtarılmasına yönelik geliştirdiği projeden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkanı , Başkanı ve BB Erzurumspor Başkanı , () ve Türkiye Bankalar Birliği'nin () kulüplerin mali krizden kurtarılmasına yönelik geliştirdiği projeden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği, uzun vadede kulüplerin mali krizden kurtarılmasına yönelik ortaklaşa bir projeye imza atacak. Bu bağlamda futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesi ön planda tutulacak. Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan da bu projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

HİLMİ KULLUK: "GEREKLİ ÖNLEMLER SAYESİNDE KRİZ AŞILACAK"
TFF ve TBB'nin ortaklaşa geliştirdiği bu önemli projenin tüm kulüpleri kapsadığı için mutlu olduklarını dile getiren Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "TFF Başkanı 'in Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme tüm kulüpleri kapsadığı için mutluyum. Çünkü kulüplerin geleceği ekonomik olarak zordaydı. Artık gerekli önlemler sayesinde kriz aşılacak. Konyaspor olarak Başkan Demirören'e ve yönetimine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

ALİ AY: "UMARIM SAĞLIKLI KARARLAR ALINIR"
Kulüplerin mali açıdan düzlüğe çıkabilmesi için önemli bir karara imza atıldığını dile getiren Bursaspor Başkanı Ali Ay da şunları söyledi:
"Kulüplerin ekonomisinin toparlanması için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bu konuda tüm kulüp başkanları el birliği içinde düşüncelerini aktardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme ülke futbolunu yöneten kulüpler için umut ışığı oldu. Umarım sağlıklı kararlar alınır."

MEVLÜT DOĞAN: "KULÜPLERİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ BORÇLAR"
BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan da anlaşmaya yönelik, "Kulüplerin en önemli sorunlarının biri borçlar. TFF Başkanı Yıldırım Demirören uzun süredir beklenen görüşmeyi Bankalar Birliği ile yapmış. Olumlu haberler bekliyoruz. Çünkü bizler fedakarca başkanlığımızı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
  1. 28.12.2018 18:42
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