Süper Lig'de günün özeti! (24.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Ligde Kasımpaşa'yı 20 golle sırtlayan isim olan Diagne, tüm dikkatleri üzerine çekti. Krallık yarışında uzak ara çeken Senegalli yıldız, Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Mario Jardel'i de geride bırakıp, son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu oldu
ALANYASPOR'DA FİLİPE GÖNDERİLDİ
Alanyaspor'da Brezilyalı ön libero Filipe Augusto ile yollar ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6 maçta oynadı. Akdeniz ekibinin, sakat olan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü Mbilla'yı da göndermesi bekleniyor.
ROBİNHO KLASINI KONUŞTURDU
Galatasaray filelerini iki kez havalandıran Robinho, ilk yarıda Sivasspor'un en golcü ismi oldu. Brezilyalı yıldız, forma giydiği 16 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başardı. Robinho'yu, 4 golle Emre Kılınç takip ederken, ardından 3 golle Kone ve Muhammet geldi.
DENİZ TÜRÜÇ UMUT DAĞITTI
Kayserispor ikinci kaptanı Deniz Türüç, ikinci yarı için oldukça umutlu. Sarı-kırmızılıların yıldız orta sahası, "Son 3 maçta kaybetmeyip 7 puan kazandık. Bu serüveni sezonun ikinci yarısında sürdürüp, bu kulübü hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz" dedi.
KAYSERİSPOR'U GRİP VURDU
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle ateşlenerek maça çıkamayan kaleci Lung'un yanı sıra 5 futbolcularının da serum tedavisiyle oynadığını söyledi. 3 haftada 7 puan aldıklarıın belirten Bedir, 2. yarıda daha iyi olacaklarının sözünü verdi.
ERZURUM'DAN YENİ DERNEK
Erzurumsporlular Derneği İstanbul Kurtköy'de açıldı. Yoğun ilgi gören Dernek Binası açılışına Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan ile Asbaşkan Ünsal Kıraç da katıldı. Kurucu başkanlığını Serkan Bayrak'ın yaptığı derneğin açılışına yoğun bir ilgi gösterildi.
GÖZTEPE'DE HAREKAT BAŞLIYOR
Kayseri'de Ankaragücü'nü 3-0 yenerek kara bulutları dağıtan ve devreyi 22 puanla 10. tamamlayan Göztepe, transfere odaklandı. Hedefini üst sıralar olarak belirleyen sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı öğrenildi. İzmir ekibinin ilk olarak Traore'nin sakatlığı nedeniyle sol bek arayışı içerisine gireceği, Teknik direktör Kemal Özdeş'in sağ kanat ve santrfor da istediği kaydedildi. Göz-Göz, lisansları çıkartılmayan golcü Ghilas ve orta saha Oscar'ı da göndermeye çalışacak.
SON 2 SEZONUN GERİSİNDE KALDI
Başakşehir, ligde ilk devreyi 35 puanla lider kapattı. Turuncu-lacivertliler, 2016-2017 ve 2017-2018'de de ilk devreyi zirvede bitirmişti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, buna rağmen son iki sezonun ilk yarısında sergilediği performansın gerisinde kaldı. İstanbul temsilcisi geçen sezon 36, 2016-17'de ise 39 puan toplamıştı.
- 25.12.2018
-
Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
-
‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
-
Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
Süper Lig'de günün özeti! (24.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.