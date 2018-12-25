Süper Lig'de günün özeti! (24.12.18)
25 Aralık 2018, Salı
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'de günün özeti! (24.12.18)

Süper Lig'de günün özeti! (24.12.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KİNG KONG DURDURULAMIYOR

Ligde Kasımpaşa'yı 20 golle sırtlayan isim olan Diagne, tüm dikkatleri üzerine çekti. Krallık yarışında uzak ara çeken Senegalli yıldız, 'ın Brezilyalı eski futbolcusu 'i de geride bırakıp, son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu oldu

ALANYASPOR'DA FİLİPE GÖNDERİLDİ

'da Brezilyalı ön libero Filipe Augusto ile yollar ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6 maçta oynadı. Akdeniz ekibinin, sakat olan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü Mbilla'yı da göndermesi bekleniyor.

ROBİNHO KLASINI KONUŞTURDU

Galatasaray filelerini iki kez havalandıran Robinho, ilk yarıda Sivasspor'un en golcü ismi oldu. Brezilyalı yıldız, forma giydiği 16 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başardı. Robinho'yu, 4 golle Emre Kılınç takip ederken, ardından 3 golle Kone ve Muhammet geldi.

DENİZ TÜRÜÇ UMUT DAĞITTI

ikinci kaptanı Deniz Türüç, ikinci yarı için oldukça umutlu. Sarı-kırmızılıların yıldız orta sahası, "Son 3 maçta kaybetmeyip 7 puan kazandık. Bu serüveni sezonun ikinci yarısında sürdürüp, bu kulübü hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz" dedi.

KAYSERİSPOR'U GRİP VURDU

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle ateşlenerek maça çıkamayan kaleci Lung'un yanı sıra 5 futbolcularının da serum tedavisiyle oynadığını söyledi. 3 haftada 7 puan aldıklarıın belirten Bedir, 2. yarıda daha iyi olacaklarının sözünü verdi.

ERZURUM'DAN YENİ DERNEK

Erzurumsporlular Derneği İstanbul Kurtköy'de açıldı. Yoğun ilgi gören Dernek Binası açılışına Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan ile Asbaşkan Ünsal Kıraç da katıldı. Kurucu başkanlığını Serkan Bayrak'ın yaptığı derneğin açılışına yoğun bir ilgi gösterildi.

GÖZTEPE'DE HAREKAT BAŞLIYOR

Kayseri'de Ankaragücü'nü 3-0 yenerek kara bulutları dağıtan ve devreyi 22 puanla 10. tamamlayan , transfere odaklandı. Hedefini üst sıralar olarak belirleyen sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı öğrenildi. İzmir ekibinin ilk olarak Traore'nin sakatlığı nedeniyle sol bek arayışı içerisine gireceği, Teknik direktör 'in sağ kanat ve santrfor da istediği kaydedildi. Göz-Göz, lisansları çıkartılmayan golcü Ghilas ve orta saha Oscar'ı da göndermeye çalışacak.

SON 2 SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Başakşehir, ligde ilk devreyi 35 puanla lider kapattı. Turuncu-lacivertliler, 2016-2017 ve 2017-2018'de de ilk devreyi zirvede bitirmişti. 'nın öğrencileri, buna rağmen son iki sezonun ilk yarısında sergilediği performansın gerisinde kaldı. İstanbul temsilcisi geçen sezon 36, 2016-17'de ise 39 puan toplamıştı.
  1. 25.12.2018
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