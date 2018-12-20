Süper Lig'de günün özeti! (19.12.18)
20 Aralık 2018, Perşembe
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'de günün özeti! (19.12.18)

Süper Lig'de günün özeti! (19.12.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

LİDERE DURMAK YOK

Kupada önceki gün 'u 2-0'la geçen , hız kesmeden lig maçının hazırlıklarına başladı. Demirspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem ise kondisyoner eşliğinde bireysel çalıştı.

KONYA HIZ KESMİYOR

Taraftarı önünde geçtiğimiz hafta 'yı 3-2 ile geçen Konya, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Akhisar ile deplasmanda oynayacağı maç için dün teknik direktör yönetiminde çalıştı. Konya'da sakat oyuncu bulunmazken, Akigolar'a karşı cezalı olan Diagne forma giyemeyecek.

Ç.RİZESPOR'A TAKVİYE ŞART

'in son sırasında yer alan 'da söz hocanın... Kulübeden gelip oyuna direkt katkı sağlayacak futbolcu sayısının az olduğunu belirten , "Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Kadroyla ilgili sıkıntımızın olduğunu herkes biliyor. Devre arasında önemli sayıda takviyeye ihtiyacımız var. Yönetimimiz bu isteği net bir şekilde görüyor" dedi.

GÖZTEPE'DE ROTA KAYSERİ

'nda Nazilli'yi eleyip, son 16'ya kalan , rotayı lige çevirdi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü , A.Gücü ile Kayseri'de kritik bir maç oynayacaklarını belirtip, "Kupadaki galibiyetimizi ligde taçlandırıp devreye güzel girmek istiyoruz" dedi. Bu arada İzmir ekibinde Traore, Hakan, Deniz ve Atakan'ın sakatlıkları sürüyor.

ANTALYA'DA HEDEF 2'DE 2

Sezonun flaş takımlarından Antalya, kupada bugün oynayacağı Darıca G.Birliği maçı ve ligdeki F.Bahçe sınavı için hedefi belirledi. Her iki maçta galibiyet isteyen teknik direktör , "Bu sezonki başarımızın tesadüf olmadığını göstreceğiz" sözünü sarfetti.

ERZURUMSPOR PUSUYA YATTI

Haftayı F.Bahçe beraberliğiyle kapatan Erzurumspor, gözünü 'a dikti. Teknik direktör , devreyi galibiyetle tamamlamak istediklerini belirtip, "Taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanan taraf olmak istiyoruz. İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz ama tüm planlarımızı 3 puan üzerine kurduk. Dersimizi iyi çalışacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 20.12.2018
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