LİDERE DURMAK YOK



Kupada önceki gün Adana Demirspor'u 2-0'la geçen Başakşehir, hız kesmeden lig maçının hazırlıklarına başladı. Demirspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem ise kondisyoner eşliğinde bireysel çalıştı.



KONYA HIZ KESMİYOR



Taraftarı önünde geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 3-2 ile geçen Konya, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Akhisar ile deplasmanda oynayacağı maç için dün teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. Konya'da sakat oyuncu bulunmazken, Akigolar'a karşı cezalı olan Diagne forma giyemeyecek.



Ç.RİZESPOR'A TAKVİYE ŞART



Süper Lig'in son sırasında yer alan Çaykur Rizespor'da söz hocanın... Kulübeden gelip oyuna direkt katkı sağlayacak futbolcu sayısının az olduğunu belirten Okan Buruk, "Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Kadroyla ilgili sıkıntımızın olduğunu herkes biliyor. Devre arasında önemli sayıda takviyeye ihtiyacımız var. Yönetimimiz bu isteği net bir şekilde görüyor" dedi.



GÖZTEPE'DE ROTA KAYSERİ



Türkiye Kupası'nda Nazilli'yi eleyip, son 16'ya kalan Göztepe, rotayı lige çevirdi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Kemal Özdeş, A.Gücü ile Kayseri'de kritik bir maç oynayacaklarını belirtip, "Kupadaki galibiyetimizi ligde taçlandırıp devreye güzel girmek istiyoruz" dedi. Bu arada İzmir ekibinde Traore, Hakan, Deniz ve Atakan'ın sakatlıkları sürüyor.



ANTALYA'DA HEDEF 2'DE 2



Sezonun flaş takımlarından Antalya, kupada bugün oynayacağı Darıca G.Birliği maçı ve ligdeki F.Bahçe sınavı için hedefi belirledi. Her iki maçta galibiyet isteyen teknik direktör Bülent Korkmaz, "Bu sezonki başarımızın tesadüf olmadığını göstreceğiz" sözünü sarfetti.



ERZURUMSPOR PUSUYA YATTI



Haftayı F.Bahçe beraberliğiyle kapatan Erzurumspor, gözünü Kayserispor'a dikti. Teknik direktör Mehmet Özdilek, devreyi galibiyetle tamamlamak istediklerini belirtip, "Taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanan taraf olmak istiyoruz. İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz ama tüm planlarımızı 3 puan üzerine kurduk. Dersimizi iyi çalışacağız" ifadelerini kullandı.