Trabzonsporda rota Ighalo - Galeri - Fotomaç
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Trabzonspor'da rota Ighalo
Trabzonspor'da 'fahri elçi' gibi çalışan Nijeryalı Onazi, Nwakaeme'den sonra bir vatandaşını daha şehre getirebilir. Ancak Al-İttihad da ciddi şekilde bastırıyor.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 23:44:31
Güncelleme: 07:49:52
Devre arası yaklaşırken bordo-mavili kulüpte gözler transfere çevrildi. Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor yerine Odion İghalo'yu düşünüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin Ligi'nde Changchun Yatai forması giyen 29 yaşındaki golcü bu sezon 28 karşılaşmada 20 kez fileleri sarsmasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.
Trabzonspor da hemen devreye girdi. Bordomavililer şampiyonluk için forvete İghalo gibi bir yıldız istiyor.
ONAZİ: HİÇ DÜŞÜNMEDEN GEL
Karadeniz Fırtınası'nın kanca attığı Odion İghalo'nun Yatai ile sözleşmesi 2020 yılının Aralık ayında sona eriyor.
Trabzonspor, Çin'de kalmak istemeyen futbolcuyu kiralak olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.