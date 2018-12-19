Trabzonsporda rota Ighalo - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Trabzonspor'da rota Ighalo

Trabzonspor'da 'fahri elçi' gibi çalışan Nijeryalı Onazi, Nwakaeme'den sonra bir vatandaşını daha şehre getirebilir. Ancak Al-İttihad da ciddi şekilde bastırıyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 23:44:31 Güncelleme: 07:49:52
Trabzonsporda rota Ighalo

Devre arası yaklaşırken bordo-mavili kulüpte gözler transfere çevrildi. Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor yerine Odion İghalo'yu düşünüyor.

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Trabzonsporda rota Ighalo

Çin Ligi'nde Changchun Yatai forması giyen 29 yaşındaki golcü bu sezon 28 karşılaşmada 20 kez fileleri sarsmasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.

Trabzonsporda rota Ighalo

Trabzonspor da hemen devreye girdi. Bordomavililer şampiyonluk için forvete İghalo gibi bir yıldız istiyor.

Trabzonsporda rota Ighalo

ONAZİ: HİÇ DÜŞÜNMEDEN GEL

Karadeniz Fırtınası'nın kanca attığı Odion İghalo'nun Yatai ile sözleşmesi 2020 yılının Aralık ayında sona eriyor.

Trabzonsporda rota Ighalo

Trabzonspor, Çin'de kalmak istemeyen futbolcuyu kiralak olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

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