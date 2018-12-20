Bursaspor'un Olcay Şahan aşkı
20 Aralık 2018, Perşembe
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Bursaspor'un Olcay Şahan aşkı

Yeşil-beyazlılar, sezon başında çok istediği 31 yaşındaki oyuncu bir kez daha harekete geçiyor. Yönetim, ocakta bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Yönetimi, teknik direktör 'nın sezon başında çok istediği için bir kez daha düğmeye bastı. ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olan yeşil-beyazlılar, ocak ayında bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Samet Aybaba'nın ısrarcı olduğu yıldız futbolcu, takımının son 2 lig karşılaşmasında forma giymezken, yönetimin 17. haftanın ardından somut adımlar atması bekleniyor.

Bursaspor Yönetimi, teknik direktör Samet Aybaba'nın sezon başında çok istediği Olcay Şahan için bir kez daha düğmeye bastı. Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olan yeşil-beyazlılar, ocak ayında bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Samet Aybaba'nın ısrarcı olduğu yıldız futbolcu, takımının son 2 lig karşılaşmasında forma giymezken, yönetimin 17. haftanın ardından somut adımlar atması bekleniyor.

Yeşil-beyazlıların başkanı Ali Ay'ın, bu transfer görüşmelerini bizzat kendisinin yapacağı öğrenilirken, forvet transferinde de Mame Diouf için temaslar sürüyor. Bursaspor, İngiliz ekibi ile 2020'ye kadar mukavelesi bulunan 31 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Bu sezon City formasıyla Championship'te 7 karşılaşmada oynayan Senegalli, gol sevinci yaşayamadı, yalnızca 1 asist yaptı.

BU SEZON EVİNDE KAYIP!

Sahasında rakiplerine kabus yaşatan Bursaspor'a bu sezon bir haller oldu. Evinde oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, 2 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Timsah, geçtiğimiz sezon evindeki ilk 8 maçta ise 5 kez sahadan 3'er puanla ayrılmıştı.

YEMEN'E UMUT OLUYORLAR

Sosyal medyada harekete geçen Bursaspor taraftarları, Yemen'e yardım gönderdi. 'Bursaspor Yemen'e umut oluyor' projesine katılan binlerce taraftar, malzemeleri Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda topladı. Malzemeler buradan da tırlarla Yemen'e gönderildi.

  1. 20.12.2018
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